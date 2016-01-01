مش بس كلمة بحبك.. 5 لغات للحب تساعدك على التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر



لغات للحب تساعدك على التعبير لغات للحب تساعدك على التعبير

يعبر البعض عن مشاعره من خلال ترديد بعض الكلمات الرومانسية أوشراء الهدايا، أو تقديم الكثير من التضحيات من أجل الحبيب، وغيرها من الأفعال التي شرحها كتاب العلاقات "خمس لغات للحب" ​​الذي أعده عالم النفس الدكتور جاري تشابمان، حيث أشار في كتابه إلى بعض التصرفات التي يقصد بها أحد أطراف العلاقة العاطفية التعبير عن حبه، والتي نشرها تقرير بموقع " sporteluxe "، ونتعرف عليها في السطور القادمة.



خمس لغات للحب:ترديد كلمة "أحبك"

يرى البعض أن أفضل لغة يعبر بها عن حبه، هي ترديد كلمة "أحبك"، على مسامع الشريك، أو عبارة "أقدر ما فعلته من أجلى"، والتي لها تأثير إيجابى على نفسية الطرف الآخر، وتجعله يهدأ عند الغضب.



الاهتمام

يعتبر الاهتمام إحدى لغات الحب التي يستخدمها الكثير من الأشخاص للتعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر، ويتمثل الاهتمام فى العديد من التصرفات مثل إغلاق الهاتف عند الجلوس مع الحبيب حتى لا يزعجه أحد، أو الإنتباه إليه عندما يتحدث أو التخطيط للمستقبل معاً، أو دعوته على العشاء فى مكان رومانسى، وغيرها من الأمور التي تظهر اهتمام الحبيب، وتحسن العلاقة العاطفية وتقويها.

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المشاركة في الأعمال المنزليةتعتبر المشاركة في الأعمال المنزلية سواء بتحضير الطعام أو غسل الصحون أو حتى التسوق لشراء البقالة من لغات البعض في التعبير عن الحب للطرف الآخر بدلاً من ترديد كلمة "أحبك"، حيث أن هذه المشاركة لها تأثير إيجابى أيضاً على نفسية المرأة لأنها تجعلها تشعر بالراحة والسعادة.شراء الهدايايتقن البعض فى شراء الهدايا التى تعتبر أيضاً إحدى لغات الحب، حيث يختار الهدية المناسبة للحبيب، سواء مجموعة من الزهور المفضلة له، أو إكسسوارات ذهبية، أو تصميم هدية مناسبة، والتي تحسن نفسية الحبيب.تواصل جسدىيفضل البعض أيضاً التعبير عن الحب باستخدام لغة الجسد، سواء بالجلوس بجانب الحبيب أو المعانقة وغيرها من لغات الجسد التى تجعل الطرف الآخر يشعر بالاحتواء وتؤثر بشكل إيجابى على حالته النفسية.