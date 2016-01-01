يعبر البعض عن مشاعره من خلال ترديد بعض الكلمات الرومانسية أوشراء الهدايا، أو تقديم الكثير من التضحيات من أجل الحبيب، وغيرها من الأفعال التي شرحها كتاب العلاقات "خمس لغات للحب" الذي أعده عالم النفس الدكتور جاري تشابمان، حيث أشار في كتابه إلى بعض التصرفات التي يقصد بها أحد أطراف العلاقة العاطفية التعبير عن حبه، والتي نشرها تقرير بموقع " sporteluxe "، ونتعرف عليها في السطور القادمة.
خمس لغات للحب:ترديد كلمة "أحبك"
يرى البعض أن أفضل لغة يعبر بها عن حبه، هي ترديد كلمة "أحبك"، على مسامع الشريك، أو عبارة "أقدر ما فعلته من أجلى"، والتي لها تأثير إيجابى على نفسية الطرف الآخر، وتجعله يهدأ عند الغضب.
الاهتمام
يعتبر الاهتمام إحدى لغات الحب التي يستخدمها الكثير من الأشخاص للتعبير عن مشاعرهم للطرف الآخر، ويتمثل الاهتمام فى العديد من التصرفات مثل إغلاق الهاتف عند الجلوس مع الحبيب حتى لا يزعجه أحد، أو الإنتباه إليه عندما يتحدث أو التخطيط للمستقبل معاً، أو دعوته على العشاء فى مكان رومانسى، وغيرها من الأمور التي تظهر اهتمام الحبيب، وتحسن العلاقة العاطفية وتقويها.
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التعليقات على مش بس كلمة بحبك.. 5 لغات للحب تساعدك على التعبير عن مشاعرك للطرف الآخر
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