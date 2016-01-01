6 استايلات للجينز موضة فى 2020.. البنطلون السكينى والشارلستون أهمها

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صورة الخبر: استايلات للجينز موضة فى 2020
استايلات للجينز موضة فى 2020


تفضل الكثير من النساء ارتداء الجينز، سواء بنطلون أو جاكت، ومتابعة الاتجاهات الجديدة لهذا العام التي تعتمد على الأسلوب الكلاسيكي، الذى يتسم بالبساطة من حيث التصميم والألوان، والذى يعتبر مفضلا لبعض الأذواق والمقاسات والمناسبات، خاصة وانه يعطى الحرية لاختيار ما يناسب المرأة، ولذلك نشر موقع "whowhatwear"، تقرير يشير إلى التصميمات المختلفة للجينز الموضة فى 2020 والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.

ارتداء جينز أوف وايت وتجنب الألوان الزاهية
يعتبر أحدث اتجاهات الجينز هذا العام، هو الجينز ذو اللون الأبيض، واختفاء الجينز ذو الألوان الزاهية، والذى يعتبر من الألوان المحايدة والتي تعطى الحرية للمرأة لاختيار الألوان المناسبة لارتدائها مع البنطلون أو الجاكت الجينز، كما يضيف أناقة لإطلالتها.

جينز أوف وايت
بنطلون جينز مستقيم الساق
يعتبر من أحدث اتجاهات الجينز هذا العام أيضاً هو ارتداء بنطلون جينز مستقيم الساق "سليم"، الذى يناسب بعض النساء ويظهر رشاقة الجسم.

جينز مستقيم الساق
بنطلون جينز "سكينى" سادة
يعتبر بنطلون جينز "سكينى" سادة، من أحدث إتجاهات الجينز لهذا العام، سواء أزرق داكن أو أسود، فهو يعمل على إظهار نحافة الساق وطوله، كما يضيف أناقة للمرأة، ويناسب بعض الأذواق.

جينز سكينى
بنطلون جينز طويل
تصدر البنطلون الجينز القصير الموضة لفترة من الوقت، لكن في الفترة الأخيرة عاد البنطلون الجينز الطويل سواء باللون الأبيض أو الأزرق أو الأسود، ليتصدر موضة هذا العام.

جينز طويل
بنطلون شارلستون
عاد البنطلون الشارلستون مرة أخرى ليتصدر موضة هذا العام بلون أزرق داكن أو فاتح، بعد أن اختفى لبضعة سنوات، وهو يناسب معظم الأذواق، كما يضيف أناقة للمرأة.

بنطلون شارلستون
بنطلون جينز بحزام حول الخصر
يعتبر بنطلون جينز بحزام حول الخصر، من أحدث اتجاهات الجينز هذا العام، سواء بلون أزرق فاتح أو داكن أو أسود، والذى يناسب بعض الأذواق.

صورة الخبر: استايلات للجينز موضة فى 2020

صورة الخبر: استايلات للجينز موضة فى 2020

صورة الخبر: استايلات للجينز موضة فى 2020

صورة الخبر: استايلات للجينز موضة فى 2020

المصدر: موقع "whowhatwear"

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