6 استايلات للجينز موضة فى 2020.. البنطلون السكينى والشارلستون أهمها



استايلات للجينز موضة فى 2020 استايلات للجينز موضة فى 2020



تفضل الكثير من النساء ارتداء الجينز، سواء بنطلون أو جاكت، ومتابعة الاتجاهات الجديدة لهذا العام التي تعتمد على الأسلوب الكلاسيكي، الذى يتسم بالبساطة من حيث التصميم والألوان، والذى يعتبر مفضلا لبعض الأذواق والمقاسات والمناسبات، خاصة وانه يعطى الحرية لاختيار ما يناسب المرأة، ولذلك نشر موقع "whowhatwear"، تقرير يشير إلى التصميمات المختلفة للجينز الموضة فى 2020 والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.



ارتداء جينز أوف وايت وتجنب الألوان الزاهية

يعتبر أحدث اتجاهات الجينز هذا العام، هو الجينز ذو اللون الأبيض، واختفاء الجينز ذو الألوان الزاهية، والذى يعتبر من الألوان المحايدة والتي تعطى الحرية للمرأة لاختيار الألوان المناسبة لارتدائها مع البنطلون أو الجاكت الجينز، كما يضيف أناقة لإطلالتها.



جينز أوف وايت

بنطلون جينز مستقيم الساق

يعتبر من أحدث اتجاهات الجينز هذا العام أيضاً هو ارتداء بنطلون جينز مستقيم الساق "سليم"، الذى يناسب بعض النساء ويظهر رشاقة الجسم.

جينز مستقيم الساقبنطلون جينز "سكينى" سادةيعتبر بنطلون جينز "سكينى" سادة، من أحدث إتجاهات الجينز لهذا العام، سواء أزرق داكن أو أسود، فهو يعمل على إظهار نحافة الساق وطوله، كما يضيف أناقة للمرأة، ويناسب بعض الأذواق.جينز سكينىبنطلون جينز طويلتصدر البنطلون الجينز القصير الموضة لفترة من الوقت، لكن في الفترة الأخيرة عاد البنطلون الجينز الطويل سواء باللون الأبيض أو الأزرق أو الأسود، ليتصدر موضة هذا العام.جينز طويلبنطلون شارلستونعاد البنطلون الشارلستون مرة أخرى ليتصدر موضة هذا العام بلون أزرق داكن أو فاتح، بعد أن اختفى لبضعة سنوات، وهو يناسب معظم الأذواق، كما يضيف أناقة للمرأة.بنطلون شارلستونبنطلون جينز بحزام حول الخصريعتبر بنطلون جينز بحزام حول الخصر، من أحدث اتجاهات الجينز هذا العام، سواء بلون أزرق فاتح أو داكن أو أسود، والذى يناسب بعض الأذواق.















