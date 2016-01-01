تفضل الكثير من النساء ارتداء الجينز، سواء بنطلون أو جاكت، ومتابعة الاتجاهات الجديدة لهذا العام التي تعتمد على الأسلوب الكلاسيكي، الذى يتسم بالبساطة من حيث التصميم والألوان، والذى يعتبر مفضلا لبعض الأذواق والمقاسات والمناسبات، خاصة وانه يعطى الحرية لاختيار ما يناسب المرأة، ولذلك نشر موقع "whowhatwear"، تقرير يشير إلى التصميمات المختلفة للجينز الموضة فى 2020 والتي نتعرف عليها في السطور القادمة.
ارتداء جينز أوف وايت وتجنب الألوان الزاهية
يعتبر أحدث اتجاهات الجينز هذا العام، هو الجينز ذو اللون الأبيض، واختفاء الجينز ذو الألوان الزاهية، والذى يعتبر من الألوان المحايدة والتي تعطى الحرية للمرأة لاختيار الألوان المناسبة لارتدائها مع البنطلون أو الجاكت الجينز، كما يضيف أناقة لإطلالتها.
جينز أوف وايت
بنطلون جينز مستقيم الساق
يعتبر من أحدث اتجاهات الجينز هذا العام أيضاً هو ارتداء بنطلون جينز مستقيم الساق "سليم"، الذى يناسب بعض النساء ويظهر رشاقة الجسم.
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التعليقات على 6 استايلات للجينز موضة فى 2020.. البنطلون السكينى والشارلستون أهمها
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