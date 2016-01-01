فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

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صورة الخبر: حرائق منازل الحامول
حرائق منازل الحامول

شهدت قرية الشراقوة بالحامول في كفر الشيخ اشتعال النيران في عدة منازل، الأهالي سيطروا على الحرائق، لكنها عادت للاشتعال بصورة ملفتة للانتباه، امتداد النيران لأكثر من منزل في أوقات زمنية مختلفة أثار رعب الأهالي.

أهالي القرية اتهموا الجن باشعال النيران ببيوتهم واستعانوا بدجالين لطرده، لكن السبب في النهاية كان مفاجأة، الفيديو التالى يرصد القصة والسبب الحقيقى.

المصدر: youm7

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