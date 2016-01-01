طارق حامد عن "خناقته" مع كهربا : هو اللي ضربني الأول



طارق حامد طارق حامد

علق طارق حامد لاعب الزمالك علي واقعة مشادته مع محمود كهربا لاعب الأهلي في مباراة السوبر المصري التي اقيمت امس بالإمارات وفاز فيها الأبيض بركلات الجزاء 4/3 ، وقال طارق حامد لبعض مشجعي الزمالك في مطار ابو ظبي : ماكنتش عايز اعمله حاجة .. بس كهربا اللي ضربني الاول.. روحت أقوله ماينفعش كدا أنت مجنون ..فرد عليا مما جعلني ادفعه في وجهه ".

كان كهربا حصل علي البطاقة الحمراء امس عقب نهاية مباراة السوبر، من جانب الحكم النرويجى.



ووصلت بعثة الزمالك منذ قليل مطار القاهرة بعد فوز الفريق بالسوبر المصري على نظيره الاهلي، وأستقبلت جماهير الزمالك الفريق رافعة اعلام وتيشرتات نادي الزمالك، و شددت سلطات مطار القاهرة إجراءات التأمين في محيط صالة 4 المخصصة للطائرات الخاصة، تحسبا لوقوع أي أعمال شغب من قبل الجماهير.



ونقلت سلطات المطار استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4، تحسبا لوقوع أعمال شغب من جماهير الزمالك، وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب3.

