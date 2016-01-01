صحيفة تكشف عدد الفلسطينيين المصابين بفيروس كورونا لأول مرة

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أكد الدكتور علي الوعري رئيس الجالية الفلسطينية في الصين عدم تسجيل أي اصابات جديدة في صفوف الفلسطينيين أو الجالية العربية هناك بفيروس كورونا المستجد.

وقال الوعري في حديث خاص لوكالة "معا" الفلسطينية إن الحالة الوحيدة كانت للشاب محمد أبو ناموس الذي اصيب بالفيروس وتمكن من الشفاء منه في وقت لاحق.





وأكد الوعري أن الجالية الفلسطينية تعيش في اوضاع جيدة وبصحة جيدة بالرغم من الحجر الصحي داخل المنازل ومنعهم من الخروج إلى العمل والتسوق خوفا من انتشار المرض أو إصابتهم.



وقال: "إن 25 طالبا فلسطينيا كانوا يعيشون داخل مدينة ووهان الصينية التي انطلق منها المرض، مشيرا إلى أن الأردن اخلت مع جاليتها معظم الفلسطينيين، كما أكد أن المدينة يقطنها اكثر من 500 عربي لم يتبقى الكثير منهم بعد رحيلهم خوفا من الاصابة بالفيروس".

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وأكد الدكتور الوعري ان السفارة الفلسطينية في الصين على تواصل دائم مع الفلسطينيين لمتابعة حالتهم وأوضاعهم، مشيرا في الوقت ذاته على ضرورة النشر والإعلان عن أي حالة تصاب بالفيروس دون نشر تفاصيل شخصية من أجل أن تأخذ الناس الحيطة والحذر وللمصلحة العامة أيضا.وعن سؤاله عن عدم عودته الى فلسطين بالرغم من انتشار المرض أكد أن الصين لديها إمكانيات تسمح لها السيطرة والقضاء على انتشار المرض، إضافة لخوفه من العودة إلى فلسطين أن يكون حاملا للمرض ما يعني انتشاره في صفوف أبناء الشعب الفلسطيني.وأشار إلى أن الطواقم الفلسطينية ليس لديها الإمكانيات للتعامل مع المرض كما في الصين، وأن العلاج وأن اكتشف فلن يكون متوفرا في فلسطين الا بعد فترة وجيزة"، كما اكد انه طبيب ولايرغب بترك الصين في هذا الوقت وفاء لهذه الدولة التي احتضنته على مدار 25 عاما هو وعشرات الفلسطينيين".وأكد أن عددا من الأطباء الفلسطينيين غادروا إلى الضفة، مطالبا الصحة بضرورة فحصهم وابقاءهم داخل الحجر خوفا من انتشار الفيروس بين عائلتهم والمدن الفلسطينية.وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد عملت على حجر عدد من الفلسطينيين العائدين من الصين في أريحا، بالرغم من عدم إصابتهم، لمدة 14 يوما لضمان عدم اصابتهم بالمرض، كما خصصت مكانا للحجر الصحي.وأكدت الصحة خلو فلسطين من اي اصابة حتى الان بفيروس كورونا.