3 أسباب وراء خسارة النادي الأهلي لـ السوبر المحلي



توج نادي الزمالك بالسوبر المصري توج نادي الزمالك بالسوبر المصري

توج نادي الزمالك بالسوبر المصري أمس،بعد تغلبه على النادي الأهلي بركلات الترجيح 4/3 ،وذلك على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي الإماراتية.



وكان النادي الأهلي قد قدم مستويات مميزة مؤخرا بالدوري العام حيث فاز في 14 مباراة على التوالي ، ولكنه خسر بطولة السوبر وتعد هذه الهزيمة الثانية للسويسري رينيه فايلر منذ توليه تدريب النادي الأهلي.



ويستعرض صدى البلد أسباب هزيمة النادي الأهلي في مباراة السوبر في السطور التالية:.

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استبعاد رمضان صبحيرمضان صبحي من أهم اللاعبين في النادي الأهلي والكرة المصرية حاليا ، والذي جاء إستبعاده من مباراة أمس خوفا عليه من عودة الإصابة ، حيث أصيب رمضان صبحي في الأيام الماضية بالعضلة الضامة أدت إلى غيابه عن الفريق مايقرب من ثلاثة أشهر، ولعب رمضان صبحي في بطولة الدوري 6 مباريات سجل من خلالهما 4 أهداف وقام بصناعة هدف بينما لعب في دوري أبطال أفريقيا 3 مباريات سجل من خلالهما هدف وحيد .وشارك رمضان صبحي أمام الزمالك في 4 مناسبات استطاع أن يصنع هدفين خلالهما ويعد من اللاعبين المؤثرين في المباريات الكبرى.غياب الخبراتدائما ما ينادي العديد من الخبراء ومحللي كرة القدم المصرية بأهمية وجود اللاعبين الكبار ذو الخبرات الكبيرة في أرض الملعب خاصة في المباريات الكبرى والتي تحمل طابع جماهيري مثل مباريات الأهلي والزمالك ، وغاب الخبرات عن النادي الأهلي أمس في بطولة السوبر حيث لم يشارك حسام عاشور قائد النادي الأهلي التاريخي ووليد سليمان و أحمد فتحي في المباراة ، مما حملت المباراة العديد من المفاجأت لدى عشاق جماهير النادي الأهلي بهزيمتهم لبطولة السوبر وعدم تحقيق البطولة 12 التي كان يحلم بها الجمهور.إختيار خاطئ لضربات الترجيحيبدو أن السويسري رينيه فايلر لم يكتشف العديد من الثغرات ،واعتمد منذ بداية توليه المسئولية على لاعبي الشباب ،وانتقده العديد من أبناء النادي الأهلي أمثال عماد متعب في اختياراته للاعبين الذين يسددون ركلات الترجيح،والذي أكد أن رينيه فايلر أخطأ في اختيار محمد هاني لتسجيل ركلة الجزاء وكان لابد من اختيار اللاعبين ذو الخبرات ، وتابع أن رينيه فايلر دائما ما كان يصرح عبر المؤتمرات الصحفية بعد كل مباراة للفريق عن أسباب عدم مشاركة الوافد الجديد السنغالي أليو بادجي بأنه يحافظ على اللاعب.