أطلقت خدمة الركوب أوبر Uber، تحديثا جديدا لتطبيقها يسمح للركاب بالإبلاغ "خفيَة" عن الحالات التي قد لا ترقى إلى مستوى حالة الطوارئ، ولكنها تجعلهم لا يشعرون بالأمان أثناء الرحلة.
ووفقا لما ذكره "ذا فيرج" التقني، تشمل الأمثلة التي قدمتها "أوبر" عن تلك الحالات "الفرملة العنيفة"، "الكلام غير اللائق"، أو كون السائق لا يهتم بالطريق.
وفي الآونة الأخيرة، حاولت "أوبر" تحقيق توازن بين تحسين السلامة للركاب والاعتراف بإمكانية أن يكون السائقون ضحايا أيضا، وقد أصدرت الشركة مؤخرا أول تقرير لها عن السلامة، وفيه كشفت عن وقوع 3,045 اعتداء جنسيا خلال رحلات أوبر في عام 2018. وبالإضافة إلى ذلك، قتل 9 أشخاص أثناء ركوب سيارات "أوبر"، وتوفي 58 شخصا في حوادث مرورية، ومن المثير للاهتمام أن أوبر قالت إن السائقين ذكروا أنهم كانوا هم والركاب سواءً في التعرض للاعتداءات.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على بميزة خفية.. أوبر تمكن الركاب من الإبلاغ عن السائقين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق