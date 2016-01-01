بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.

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صورة الخبر: بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.
بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي وسيتروين .

ونستعرض أسعار بيجو اليوم، في مصر بعد تخفيضها مرة ثانية بقيمة 30 ألف جنيه ليصبح إجمالي التخفيض 60 ألف جنيه في أقل من شهر .

أسعار بيجو
بيجو 301
بيجو peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 301

peugeot 508 2020
بيجو 508 peugeot فيس لفت peugeot 508 facelift تبدأ من 474.000 جنيه حتى 599.000 جنيه لأعلى فئة.

بيجو 3008
بيجو peugeot 3008 تبدأ من 465.000 جنيه حتى 600.000 جنيه لأعلى فئة.

بيجو 2008
بيجو peugeot 2008 بسعر 314.000 جنيه.

بيجو 5008 موديل 2020
بيجو 5008
بيجو peugeot 5008 تبدأ من 540.000 جنيه حتى 665.000 جنيه لأعلى فئة

صورة الخبر: بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.

صورة الخبر: بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.

صورة الخبر: بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.

المصدر: صدى البلد

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