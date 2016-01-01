تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية «معظمها اقتصادية»، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، خصوصا بعد تخفيض نيسان قشقاي وسيتروين .
ونستعرض أسعار بيجو اليوم، في مصر بعد تخفيضها مرة ثانية بقيمة 30 ألف جنيه ليصبح إجمالي التخفيض 60 ألف جنيه في أقل من شهر .
أسعار بيجو
بيجو 301
بيجو peugeot 301 تبدأ من 199.990 جنيه حتى 260.000 جنيه لأعلى فئة.
نتيجة بحث الصور عن بيجو 301
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التعليقات على بعد تخفيضها 60 ألف جنيه .. أسعار بيجو peugeot اليوم في مصر.
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