مثل معظم شركات صناعة السيارات، تطور بوجاتي سيارات تجريبية ونماذج أولية لتطوير اتجاهات التصميم المستقبلية الخاصة بها، والآن حان دور بوجاتي للكشف عن ثلاثة سيارات اختبارية مميزة عملت عليها في الماضي القريب، والتي كان من الممكن أن تصبح سيارات إنتاجية، لكنها لم تفعل ذلك.
1-بوجاتي فيرون بارشيتا بدون سقف
أول السيارات الاختبار من بوجاتي المميزة هي فيرون بارشيتا، والتي أنشأها رئيس قسم التصميم في الشركة في عام 2008، وكانت تستند على فيرون جراند سبورت فيتيس، ولكنها تمتلك تعديلات هيكلية كبيرة مثل الزجاج الأمامي الملفوف، والجدير بالذكر أن بعض الأجزاء من السيارة الاختبارية تم استخدامها في الطرز الإنتاجية مثل المصابيح الأمامية المستخدمة في شيرون الحالية، وقد كان كبار المديرين التنفيذيين في الشركة يرغبون في تطويرها لمنافسة لامبورجيني في هذا القطاع في ذلك الوقت.
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التعليقات على بوجاتي تكشف لأول مرة عن سياراتها الاختبارية السرية
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