المرور السعودي يعلن عن استخدام الكاميرات الذكية ‏

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صورة الخبر: المرور السعودي يعلن عن استخدام الكاميرات الذكية ‏
المرور السعودي يعلن عن استخدام الكاميرات الذكية ‏

كشفت الإدرة العامة للمرورالسعودي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي والتغريدات القصيرة "تويتر" عن تطوير أجهزتها لضبط المخالفين للقوانين المرورية.

وبدأ المرور السعودي في استخدام الكاميرات الذكية لرصد أصحاب المخالفات وغير الملتزمين بقوانين السير والسلامة على الطرق في المملكة.

ونشرت إدارة المرور السعودي عبر حسابها الرسمي بتويتر لقطات فيديو توضح الأسباب التي استدعتها لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح المرور السعودي أنه أصبح يعتمد على نظام ذكاء صناعي بشكل كلي مع دعوة كل قائدي المركبات في السعودية للإلتزام بالقوانين وعدم مخالفتها.

وأشار المرور السعودي إلى أن الألتزام بالمسارات على الطرق والسرعات المحددة ستحد كثيرا من الحوادث المرورية التي يروح ضحيتها العديد من الأشخاص سنويا.

كما أعلن المرورعن بدء رصد المخالفات المرورية منذ بداية الأسبوع الجاري وحذرت المخالفين بأن الاستمرار في كسر الأنظمة الموضوعة يعرضه للمساءلة القانونية.

وتعمل إدارة المرور السعودية على الحد من الحوادث المرورية ومكافحة كسر وتخطي الأنظمة للحفاظ على أمن وسلامة الجميع على الطرق في المملكة.
ويحاول المرور السعودي استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية لضمان إلتزام قائدي السيارات والمركبات الأخرى بشكل عام سواء بالحارات المخصصة على الطريق أو بالسرعات القانونية أيضا.

المصدر: تيربو العرب

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