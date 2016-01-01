

هونر تطلق سلسلة من منتجاتها الذكية في السوق المصرية هونر تطلق سلسلة من منتجاتها الذكية في السوق المصرية

تطلق شركة هونر مجموعة من منتجاتها الذكية فى السوق المصرية وعلي رأسها ساعة HONOR MagicWatch2 الجديدة التى تدعم نمط الحياة الصحي والخالي من التوتر حيث تعمل كجهاز لتتبع اللياقة البدنية وإكسسوار للأزياء وجهاز للرعاية الصحية.



وتساعد إمكانيات هذه الساعة الأنيقة على اتخاذ خطوات فعالة نحو تخفيف التوتر وتحقيق أهدافك في اللياقة البدنية وتحفيزك إلى اتباع نمط حياة صحي أكثر، فساعة HONOR WatchMagic 2 مزوده بتقنية HUAWEI TruRelax™ التي يمكنها اكتشاف مستويات التوتر لديك وتنبيهك إن كنت تعاني من التوتر خلال اليوم، مما يساعدك على الاعتناء بصحتك النفسية والجسدية. وبفضل خوارزمية HRV (تقلب معدل ضربات القلب) التي يتم قياسها باختلاف الفاصل الزمني بين الضربة والأخرى، وتتمكن HUAWEI TruRelax™ من قياس مستوى إجهاد المستخدمين. وتعد هذه البيانات مهمة لفهم أسباب التوتر وأي سلوك غير منتظم لمعدل ضربات القلب قبل أن تتطور إلى مشكلة خطيرة.



وبالنسبه لمحترفي اللياقة البدنية الأكثر وعيًا بأهمية الصحة عن عاداتهم الصحية الجيدة، فتوفر لهم 15 نمط من التمارين الرياضية التي تساعدك في تحسين نمط حياتك ومستوى نشاطك بمقاييس وتقييمات وأنماط مختلفة ، حيث عزز نمط حياتك النشط، فيسير كل منا عادةً 4000 خطوة في اليوم، ومن خلال تتبع خطواتك يمكنك مراقبتها ومحاولة زيادتها إلى معدل صحي يبلغ 10 آلاف خطوة. وسيساعدك ذلك في تحدي نفسك في صعود السلالم العادية بدلًا من الكهربائية أو المصعد، والمشي أكثر والتخفيف من قيادة السيارة. وبالتعاون مع FirstBeat، المزود الرائد للتحليلات البدنية الخاصة بالرياضة والصحة، تستطيع ساعة HONOR MagicWatch 2 أن توفر بيانات التمارين الاحترافية لممارسة التمارين بكفاءة أكبر للمستخدمين المبتدئين والمحترفين على حد سواء.

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وتعيد ساعة HONOR MagicWatch 2 تعريف تتبّع اللياقة والرعاية الصحية من خلال دمج التقنيات الرائدة في المجال لتوفير النصائح والمعلومات الدقيقة والهامة في الوقت الفعلي لمساعدة المستخدمين على عيش حياة صحية أكثر وتحسين نوعية الحياة من عدة جوانب.وقامت شركة هونر باطلاق الساعة الذكية بنسختين لتناسب شخصيتك، حيث تأتي الساعة بشاشة ٤٦ و ٤٢ ايضا بالوان متعددة ، حيث تتميز الساعة ذو المقاس الكبير بتصميم انيق و كلاسيكي، وتتميز الساعة الصغيرة بتصميم اكثر مناسبة للمرأة لتكون الهدية المثالية لك و للآخرين.