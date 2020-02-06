تعرف على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٢١ فبراير

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تعرف على أسعار الخضروات في سوق العبور اليوم ٢١ فبراير

شهدت «أسعار الخضروات»، في سوق العبور، حالة من الثبات خلال تعاملات اليوم الجمعة ٢١ فبراير 2020.

وتراوحت أسعار الطماطم، من 2 إلى 4.5 جنيه للكيلو، والبطاطس من 2 إلى 3 جنيه، والبصل من 3 إلى 5 جنيه، فيما وصل سعر كيلو الكوسة من 4 إلى 7 جنيهات، والفاصوليا بـ11 جنيهات، والفلفل الرومي بـ4.5 جنيه، والثوم بـ11 جنيها.

وأما عن سعر كيلو الباذنجان البلدي فتراوح ما بين 4 و 5 جنيهات، ووصل البنجر إلى 4 جنيهات، وسجل الخيار البلدي 5 جنيهات، والملوخية 6 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الليمون البلدي من 5 إلى 11 جنيها

المصدر: اخبار اليوم

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