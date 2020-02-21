وصفات سريعة ورخيصة الثمن لفقدان الوزن الزائد

قدم دكتور أحمد الغريب أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر، بعذ الوصفات السريعة والرخيصة الثمن لفقدان الوزن الزائد بالجسم، بدون اللجوء للتمارين المرهقة.
1- ضعي ملعقة صغيرة من أوراق «المورينجا» علي كوب ماء دافئ بدون سكر، ويمكن إضافة نعناع أخضر، ويشرب مرتين يوميا.
وتعتبر «المورينجا» من الأعشاب المفيدة جدا للتخسيس ولمرضى السكرى وهشاشة العظام ولإمداد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم.
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