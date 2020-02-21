وصفات سريعة ورخيصة الثمن لفقدان الوزن الزائد

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وصفات سريعة ورخيصة الثمن لفقدان الوزن الزائد

قدم دكتور أحمد الغريب أستاذ مساعد بكلية الزراعة جامعة الأزهر، بعذ الوصفات السريعة والرخيصة الثمن لفقدان الوزن الزائد بالجسم، بدون اللجوء للتمارين المرهقة.

1- ضعي ملعقة صغيرة من أوراق «المورينجا» علي كوب ماء دافئ بدون سكر، ويمكن إضافة نعناع أخضر، ويشرب مرتين يوميا.

وتعتبر «المورينجا» من الأعشاب المفيدة جدا للتخسيس ولمرضى السكرى وهشاشة العظام ولإمداد الجسم باحتياجاته من الكالسيوم.

2- ضعي معلقة صغيرة من «بذور الشيا» على كوب ماء مغلي ويترك قليلا، ثم يشرب قبل الأكل حتي يعطي شعور بالامتلاء والشبع، فضلا عن كونها مكمل غذائي غني بالعديد من العناصر الغذائية.

3- قومي بطحن معلقة من بذور الكتان، وابتلاعها كما هي أو عن طريق وضعها على السلطة أو كوب زبادي منزوع الدسم، وتعتبر هذه البذور غنية بأوميجا 3 الهام لصحة المخ كما أنه يساعد على حرق الدهون والكوليسترول الضار بالجسم.

المصدر: اخبار اليوم

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