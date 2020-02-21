

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

حكمت محكمة نيوزيلندية اليوم الجمعة بالسجن على رجل نيوزيلندي بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السائحة البريطانية جريس ميلاني، التي التقى بها عبر تطبيق للمواعدة.



وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت متحدثة باسم المحكمة، أن القاضي سيمون مور بمحكمة أوكلاند العليا حكم اليوم على الرجل البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لا يمكن نشر اسمه لأسباب قانونية، بالسجن مدى الحياة وأن الحد الأدنى للعقوبة مع امكانية الافراج المشروط هي السجن 17 عاما.



واستمعت المحكمة اليوم إلى ثلاثة إفادات عبر رابط صوتي مرئي (فيديو كونفرانس) من عائلة ميلان في مدينة إسيكس البريطانية.

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ونقلت إذاعة نيوزيلندا عن والدة الضحية قولها: "إنني أشعر بالحزن التام لأنك انهيت مستقبل ابنتي وسرقت مني الكثير من الذكريات التي كنا سنبنيها معا".وأُدين الرجل بتهمة قتل الفتاة، بعد مقابلتها عشية عيد ميلادها الثاني والعشرين من ديسمبر.وخلال المحاكمة التي استمرت ثلاثة أسابيع، علم أعضاء هيئة المحلفين أن المتهم وضع جثة ميلاني في حقيبة سفر واستأجر سيارة لنقلها ثم دفنها في منطقة أحراش تبعد 25 كيلومترا عن وسط أوكلاند، حيث عثر عليها بعد أسبوع.وأثارت وفاة الشابة الوقفات الاحتجاجية في ذكرى وفاتها في جميع أنحاء البلاد وخارجها.