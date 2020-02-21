حكمت محكمة نيوزيلندية اليوم الجمعة بالسجن على رجل نيوزيلندي بالسجن مدى الحياة في جريمة قتل السائحة البريطانية جريس ميلاني، التي التقى بها عبر تطبيق للمواعدة.
وحسبما أفادت صحيفة "واشنطن بوست" أكدت متحدثة باسم المحكمة، أن القاضي سيمون مور بمحكمة أوكلاند العليا حكم اليوم على الرجل البالغ من العمر 28 عامًا، والذي لا يمكن نشر اسمه لأسباب قانونية، بالسجن مدى الحياة وأن الحد الأدنى للعقوبة مع امكانية الافراج المشروط هي السجن 17 عاما.
واستمعت المحكمة اليوم إلى ثلاثة إفادات عبر رابط صوتي مرئي (فيديو كونفرانس) من عائلة ميلان في مدينة إسيكس البريطانية.
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التعليقات على نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية
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