الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل عمليات بيع ناجمة عن تنامي مخاوف كورونا

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صورة الخبر: الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل عمليات بيع ناجمة عن تنامي مخاوف كورونا
الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل عمليات بيع ناجمة عن تنامي مخاوف كورونا

انخفضت الأسهم الأمريكية، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى مما

أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.

ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 130.79 نقطة أو ما يعادل


0.45 بالمئة إلى 29217.24 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39 بالمئة إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.22 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 9750.97 نقطة.

المصدر: الوفد

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