انخفضت الأسهم الأمريكية، بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين ودول أخرى مما
أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمي.
ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 130.79 نقطة أو ما يعادل
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التعليقات على الأسهم الأمريكية تتراجع بفعل عمليات بيع ناجمة عن تنامي مخاوف كورونا
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