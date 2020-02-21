طقس اليوم الجمعة 21-2-2020 في مصر والدول العربية

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طقس اليوم الجمعة 21-2-2020 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة الكبرى، فضلا عن انتشار الشبورة صباحا، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا، فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على الوجه البحري، وتنتشر الشبورة صباحا، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح المثيرة للأتربة أحيانا.

كما يتوقع الخبراء أن يكون الطقس مائلا للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، وتنشط الرياح التي تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.. فيما يكون الطقس مائلا للدفء نهارا شديد البرودة ليلا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وتسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفضلا عن نشاط الرياح.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
القاهرة 10 21

شبين الكوم 09 20

طنطا 09 20

دمنهور 10 18

الإسكندرية 10 18
بلطيم 10 16

مطروح 09 17

السلوم 08 16

سيوة 07 19

بورسعيد 12 21

دمياط 12 19

الزقازيق 10 19

الإسماعيلية 11 23

السويس 12 21

العريش 11 20

رفح 10 19

رأس سدر 12 20

نخل 05 19

نويبع 13 21

طابا 10 21

كاترين 04 17

الطور 13 24

شرم الشيخ 12 25

الغردقة 12 25

مرسى علم 13 25

الفيوم 08 21

بنى سويف 08 21

المنيا 07 22

أسيوط 07 21

سوهاج 07 22

قنا 08 23

الأقصر 13 23

أسوان 13 24

أبوسمبل 12 23

الوادي الجديد 10 24

شلاتين 15 24

أبو رماد 16 24

حلايب 17 22

رأس حدربة 17 22

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية
مكة المكرمة 18 30

المدينة 12 26

الرياض 12 24

المنامة 16 22

أبوظبي 19 26

الدوحة 16 25

الكويت 11 24

دمشق 06 15

بيروت 13 16

عمان 06 14

القدس 08 14

غزة 11 21

بغداد 10 22

مسقط 21 28

صنعاء 11 27

الخرطوم 16 32

طرابلس 09 17

تونس 09 19

الجزائر 09 16

الرباط 10 24

نواكشوط 19 32

المصدر: الوطن

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