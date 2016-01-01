كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

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الأهلي والزمالك

تناولت عدد من الصحف العالمية تغلب الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب "محمد بن زايد" وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.

وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.

وعنون موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي على المباراة "الزمالك يؤمن على لقب جديد"، وتناولت أرقام كارتيرون عقب تحقيق لقبين في أقل من أسبوع واحد.

وكتب سكاي نيوز في نسخته العربية : "السوبر المصري ينتهي بـ"شجار عنيف".. وعقوبة على كهربا".

وكشف المدرب السويسري بعد طرد لاعب فريقه محمود عبد المنعم "كهربا" عقب نهاية المباراة بعد الاشتباكات مع لاعبي الزمالك وغيابه عن اللقاء المقبل، أن كهربا لن يشارك في المباراة المقبلة بعد طرده.

وعن رأيه في تأجيل قمة الدوري المقرر إقامتها في الـ24 من شهر فبراير الجاري أجاب "أرفض تأجيل المباراة".

المصدر: elbalad

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