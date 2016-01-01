تناولت عدد من الصحف العالمية تغلب الزمالك على النادي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 في مباراة السوبر المصري بعد انتهائها سلبيا التي أقيمت في ملعب "محمد بن زايد" وتوج باللقب رقم 4 في تاريخه.
وسجل للنادي الأهلي على معلول وعمرو السولية ومحمود متولى وأهدر محمد هاني وإليو بادجي وأحرز للزمالك محمود علاء وفرجاني ساسي وطارق حامد وعبدالله جمعة وأضاع أشرف بن شرقي.
وعنون موقع "كيك أوف" الجنوب أفريقي على المباراة "الزمالك يؤمن على لقب جديد"، وتناولت أرقام كارتيرون عقب تحقيق لقبين في أقل من أسبوع واحد.
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التعليقات على كيف تناولت وسائل الإعلام العالمية السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
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