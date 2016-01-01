الأوقاف: خطبة الجمعة غدا بعنوان " السنة النبوية الشريفة ومكانتها في التشريع

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صورة الخبر: خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل يوسف الغضبان محافظ بورسعيد، غدًا الجمعة، مسجد العلي القدير بمنطقة القابوطي الجديد، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.

وحددت الوزارة موضوع خطبة الجمعة 27 جمادى الآخرة 1441هـ ـ الموافق 21 فبراير 2020م تحت عنوان: السنة النبوية الشريفة، ومكانتها في التشريع".

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

المصدر: elbalad

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