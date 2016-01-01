أمين الفتوى: قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء تجوز في حالة واحدة



قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء

حكم قراءة القرآن من المصحف بدون وضوء.. سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء.



أوضح أمين الفتوى، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار، أن قراءة القرآن من المصحف يشترط أن يكون المسلم على وضوء.



وأشار إلى أنه لو في وسيلة مواصلات يجوز له القراءة بدون وضوء لكن جميع العلماء اتفقوا على أن يكون المسلم على طهارة.

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هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء.. قال الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للمسلم أن يقرأ القرآن بدون وضوء من خلال المصحف، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ(79)» الواقعة.وأوضح «فخر» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل يجوز قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ أن قراءة القرآن من خلال شاشة الهاتف المحمول، تختلف عن قراءته من خلال المصحف، مؤكدًا أنه يجوز القراءة من خلال الهاتف بدون وضوء.حكم قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف؟ قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز قراءة القرآن بدون وضوء من المصحف، لأن مس المصحف يشترط له الطهارة، لقوله تعالى: «لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» (الواقعة:79)، والآية -وإن فسرها كثير من الصحابة بأن المقصود بالمطهرين فيها الملائكة- إلا أن تخصيص ذكر وصف «المطهرين» دليل على أن هذا هو شأن المصحف الكريم، ألا يمسه إلا من اتصف بالطهارة.وأضاف «شلبي»، في إجابته عن سؤال: «ما حكم القراءة من المصحف بدون وضوء؟»، أنه يؤكد ذلك الحديث الصحيح الذي يرويه الإمام مالك في "الموطأ"، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَزم: أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمرو بن حزم: «ألا يمس القرآن إلا طاهر».