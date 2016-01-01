كشفت دراسة أجراها علماء من جامعة كوينزلاند الأسترالية عن حقيقة الدور الذي تلعبه العوامل الوراثية في تحديد جنس الجنين.
ونقل موقع صحيفة "أتلانتا" أن باحثين من عدة دول يعتبرون أن الطبيعة الجينية للأسر لا تلعب دورا في تحديد نوع الجنين سواء ذكر أم أنثى، مؤكدة أن جنس المولود يتحدد بمحض الصدفة.
ولم يعثر الباحثون على وجود علاقة بين جنس المولود الأول وجنس المولود الثاني، غير أن الباحثين أشاروا في الوقت ذاته إلى أن عدد الذكور أكثر على مستوى العالم من عدد الإناث.
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التعليقات على دراسة تكشف دور "الوراثة" في تحديد جنس الجنين
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