

تعرف على أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 المتاحة بالسوق المصري تعرف على أسعار ومواصفات شيري تيجو 8 المتاحة بالسوق المصري

ضمن 3 سيارات فقط من فئة SUV، تبرز سيارة شيري تيجو 8 بقوة ضمن السيارات التي تطرحها شركة شركة جي بي غبور أوتو في السوق المحلي باعتبارها وكيلا لسيارات شيري في السوق المصري، حيث تتيح الشركة بيع فئة واحدة فقط من هذه السيارة المزودة بسبع مقاعد موزعة على 3 صفوف، وذلك بسعر 425 ألف جنيه، حيث ينتمي الموديل المتاح محليا من تيجو 8 لموديلات سيارات عام 2019 وليس عام 2020 الجديد.



وتحمل تيجو 8 محرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1500 سي سي، وبقوة 145 حصان عند 5500 دورة للمحرك في الدقيقة، وبعزم 210 نيوتن متر عند عدد دورات للمحرك من 1750 إلى 4000 دورة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).



وتضم التجهيزات المتاحة بهذه السيارة التجهيزات التالية:

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- شاشة باللمس 9 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي بالسيارة.- راديو وبلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية لشحن الهواتف.- نظام صوتي يضم 4 سماعات.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- نظام لتشغيل السيارة بدون مفتاح.- تكييف هواء.- مصابيح LED أمامية نهارية ومصابيح LED خلفية.- سقف بانورامي.- مرايات جانبية كهربائية.- مقاعد جلدية.- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- أنظمة المكابح ABS وEBD.- نظام مانع لإدارة المحرك.- نظام مساعد للسائق عند صعود/هبوط المرتفعات.- نظام لمراقبة ضغط الهواء بالإطارات.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- كاميرا خلفية.