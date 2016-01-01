

شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط

طلب شاب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مساعدته في أن تحج والدته ببيت الله الحرام قائلا له: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة".



ليرد عليه رجل الأعمال، بشكل غير متوقع قائلا له: "بشرط تدعيلي هناك".



رواد موقع التواصل أشادوا في التعليقات على التغريدة حيث قال أحدهم: "مثال جميل بين الود والحب والإخاء بين المسيحية والإسلام في مصر، ربنا يديك يا حبيبي ويزيدك من فضله"، وكتب آخر: "إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ربنا يجزيك الخير"، وقال ثالث: "ربنا يسعدك زي ما بتسعد الناس ويجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطرهم ويبارك لك في عمرك وصحتك ورزقك".