طلب شاب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مساعدته في أن تحج والدته ببيت الله الحرام قائلا له: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة".
ليرد عليه رجل الأعمال، بشكل غير متوقع قائلا له: "بشرط تدعيلي هناك".
رواد موقع التواصل أشادوا في التعليقات على التغريدة حيث قال أحدهم: "مثال جميل بين الود والحب والإخاء بين المسيحية والإسلام في مصر، ربنا يديك يا حبيبي ويزيدك من فضله"، وكتب آخر: "إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ربنا يجزيك الخير"، وقال ثالث: "ربنا يسعدك زي ما بتسعد الناس ويجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطرهم ويبارك لك في عمرك وصحتك ورزقك".
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التعليقات على شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط
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