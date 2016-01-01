شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط

آخر الأخباراخبار منوعة › شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط

صورة الخبر: شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط
شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط

طلب شاب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من رجل الأعمال نجيب ساويرس، مساعدته في أن تحج والدته ببيت الله الحرام قائلا له: "هل ممكن أصحى في يوم ألاقي ساويرس مطلع أمي حجة".

ليرد عليه رجل الأعمال، بشكل غير متوقع قائلا له: "بشرط تدعيلي هناك".

رواد موقع التواصل أشادوا في التعليقات على التغريدة حيث قال أحدهم: "مثال جميل بين الود والحب والإخاء بين المسيحية والإسلام في مصر، ربنا يديك يا حبيبي ويزيدك من فضله"، وكتب آخر: "إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ربنا يجزيك الخير"، وقال ثالث: "ربنا يسعدك زي ما بتسعد الناس ويجبر بخاطرك زي ما بتجبر بخاطرهم ويبارك لك في عمرك وصحتك ورزقك".

المصدر: الوطن

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على شاب لساويرس: ممكن أصحى ألاقيك مطلع أمي الحج.. ورجل الأعمال يوافق بشرط

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
58338

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F434018%2F%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25A8%2D%25D9%2584%25D8%25B3%25D8%25A7%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B1%25D8%25B3%2D%25D9%2585%25D9%2585%25D9%2583%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D8%25B5%25D8%25AD%25D9%2589%2D%25D8%25A3%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2582%25D9%258A%25D9%2583%2D%25D9%2585%25D8%25B7%25D9%2584%25D8%25B9%2D%25D8%25A3%25D9%2585%25D9%258A%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AD%25D8%25AC%2D%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25AC%25D9%2584%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B9%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%2D%25D9%258A%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2581%25D9%2582%2D%25D8%25A8%25D8%25B4%25D8%25B1%25D8%25B7&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager