

فوائد البرقوق المذهلة للجسم فوائد البرقوق المذهلة للجسم

البرقوق معروف بتحسينه للعديد من الحالات الصحية إذ يحتوي البرقوق على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن بالإضافة إلى الألياف والمواد المضادة للأكسدة التي قد تساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة، حيث تعتبر ثمرته الطازجة والمجففة مغذية ولذيذة جدا فهو ينتمي إلى عائلة الخوخ، ويختلف البرقوق في الشكل والحجم واللون حسب المنطقة التي يتم زراعتها فيها، وغالبا ما يتواجد في شهر مايو وسبتمبر، ويختلف لون لب البرقوق فهناك القرمزي والأصفر والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح، أما جلد البرقوق فيمكن أن يكون أحمر أو أورجواني أو أسود أو أخضر، وينمو 12 نوعا من البرقوق في جميع أنحاء العالم.



فوائد البرقوق الصحية للجسم



يمتلك البرقوق قيمة غذائية مميزة تجعل فوائد البرقوق الصحية للجسم كثيرة ومتعددة إذ يعمل البرقوق على التخلص من الجذور الحرة الضارة وبذلك يحمي من الإصابة بالمشاكل الصحية المختلفة مثل الربو والتهاب المفاصل والسكتة الدماغية ومشاكل القلب والأوعية الدموية، كما تعمل المواد المضادة للأكسدة الموجودة في البرقوق على الحماية من آثار الشيخوخة وتحسين الذاكرة وفيما يلي بعض فوائد البرقوق الصحية للجسم:

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صحة الجهاز الهضمييحتوي البرقوق على مركبات السوربيتول وإيزاتين التي تساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي، كما يحتوي البرقوق على نسبة من الألياف وهي ألياف غير قابلة للذوبان في الماء لذلك فإنه يقوم بدور في منع الإمساك عن طريق إضافة الجزء الأكبر إلى البراز وقد يؤدي إلى تسريع معدل انتقال الفضلات عبر الجهاز الهضمي.صحة الجهاز المناعي ومقاومة السرطانيحتوي البرقوق على نسبة عالية من فيتامين سي الذي يعمل على تحسين صحة الجهاز المناعي وزيادة قدرة الجسم على مقاومة الأمراض المعدية ومقاومة الالتهابات والفيروسات، كما يحتوي البرقوق على مادة الأنثوسيانين والتي تكسب البرقوق اللون الأزرق المائل للحمرة وهذه المادة تقوم بحماية الجسم من أثر الجذور الحرة، حيث ربطت العديد من الدراسات بين تناول البرقوق ومقاومة السرطان خصوصا سرطان الثدي حيث يمنع نمو الخلايا السرطانية في الثدي والحفاظ على الخلايا الأخرى صحية، وأيضا سرطان الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، كما أن فيتامين أ الموجود في البرقوق يساعد في الحماية من سرطان تجويف الفم.صحة القلب وتقليل مستويات الكوليسترول الضارمن فوائد البرقوق أنه يساعد في الحفاظ على صحة القلب لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تمنع أكسدة الكوليسترول التي قد تشكل تهديدا على صحة الأوعية الدموية وتؤدي إلى العديد من أمراض القلب مثل الأزمات القلبية وارتفاع الكوليسترول في الدم، كما يحتوي البرقوق على البوتاسيوم الذي يساعد في تنظيم معدل ضربات القلب وضغط الدم ويمنع تخثر الدم الذي يحدث في الأوعية الدموية والشرايين مما يحمي الجسم من أمراض القلب التاجية وأمراض ضغط الدم، كما يساعد البرقوق على تقليل مستويات الكوليسترول الضار في الدم لأنه يحتوي على الألياف القابلة للذوبان والتي تعمل على امتصاص الصفراء وهضم الدهون.بشرة متألقة وتقليل ظهور الندبات والتئام الجروحغالبا ما يؤدي نقص الكولاجين إلى ظهور البشرة باهتة وشاحبة، ولكن البرقوق يحتوي على فيتامين سي وهو من العناصر الضرورية لإنتاج الكولاجين والذي يعمل على تجديد خلايا البشرة وتقليل أثر الجذور الحرة ومنع ظهور التجاعيد على الوجه، لذا فإن تناول البرقوق يعمل على تجديد خلايا البشرة والظهور بوجه متألق، كما يساعد البرقوق في الحد من ظهور الندبات حيث يعمل على زيادة تدفق الدم إلى الندبات وتقليل مظهر الندبات التي تشوه شكل الجلد، كما يساعد البرقوق في استبدال الأنسجة التالفة والتئام الجروح بشكل أسرع مما يحسن من مرونة الجلد وعلاج البقع الداكنة التي تظهر على الوجه والنمش مما يعمل على إعطاء بشرة أكثر شبابا وصحة.الحد من السمنة وتقليل الوزنمن فوائد البرقوق أنه يحتوي أيضا على مركبات الفلافونويد والمركبات الفينولية مثل الأنتوسيانين والأحماض الكلوروجينية والكيرسيتين والكاتيكين الموجودة فيها والتي تؤدي إلى آثار مضادة للسمنة ومضادة للالتهابات وأيضا مضادة للخلايا الدهنية، كما وتساعد هذه المركبات على منع المشاكل المرتبطة بالسمنة كاضطرابات الكوليسترول والسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية، كما تعد مستخلصات البرقوق ذات قيمة للحد من السمنة والمضاعفات المرتبطة بها، حيث أظهرت دراسة نشرت في عام 2017 في مجلة البدانة والعلاج أن استهلاك البرقوق والثمار الحجرية يساعد في مكافحة متلازمة التمثيل الغذائي لوجود المركبات البيولوجية النشطة