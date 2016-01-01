توفي مخرج سينمائي صيني، مع 3 من أفراد أسرته المقربين، بعد أن لزموا منزلهم في مدينة ووهان التي تعتبر معقلا لانتشار ذلك الفيروس المستجد، وذلك ضمن سياسة "الحجر الصحي المنزلي" التي فرضتها السلطات في المدينة
وأوضحت صحيفة "الغارديان" أن الفنان الصيني تشانغ كاي، المعروف في بلاده، فاضت روحه في منزله، رفقة والده، وشقيقته، ووالدته، الذين أزهقت العدوى أرواحهم، فيما لا تزال زوجته في حالة خطيرة.
وكان تشانغ، البالغ من العمر 55 عاما، قد بدأ في رعاية والده المريض في منزله في أواخر يناير، وذلك بعد أن فشل في إيجاد مكان له في مستشفيات المدينة، ليموت في الثامن والعشرين من الشهر المنصرم.
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التعليقات على ماتوا جميعا بالمنزل.. مأساة أسرة صينية قتلها "كورونا"
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