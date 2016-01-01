

إسبانيا تكتشف مصنع سجائر ضخما بمكان "لا يخطر على بال" إسبانيا تكتشف مصنع سجائر ضخما بمكان "لا يخطر على بال"

فككت الشرطة الإسبانية ما قالت إنه أول مصنع سري من نوعه للسجائر في الاتحاد الأوروبي.



وقال بيان الشرطة الإسبانية و"اليوروبول" (المكتب الأوروبي للشرطة)، الخميس، إن 20 شخصا من بريطانيا وأوكرانيا وليتوانيا اعتقلوا عند مداهمة المصنع.



والمصنع كان تحت الأرض على عمق 4 أمتار تحت إسطبل للخيول في جنوب إسبانيا، وضبط داخله أكثر من 3 ملايين سيجارة وكميات من الحشيش والماريغوانا، بالإضافة إلى ثلاثة أسلحة.

قد يعجبك أيضا...

ونفذت المداهمات في الفترة من 13 إلى 14 فبراير.وذكر "اليوروبول" أنه تم العثور على أسرّة وأماكن معيشة للعمال في قبو بالمصنع في مقاطعة مالاغا جنوب إسبانيا.وقالت الشرطة إن بوابة المصنع، الذي يعمل منذ عام 2019، تم إخفاؤه بواسطة حاوية شحن، فيما أشار اليوروبول أن العمال أجبروا على العمل في ظروف خطيرة للغاية وسامة، ولم يُسمح لهم بمغادرة المنشأة بمفردهم. وقالت إن المصنع لديه خط إنتاج كامل.وكشفت الشرطة أن المصنع ينتج 3500 سيجارة في الساعة.وتبين أن غالبية أعضاء العصابة بريطانيين. وقيل إن أحد قادة الخلية هو بريطاني هارب، وتم الإعلان عن الأحرف الأولى من اسمه، "دي دي".