مازيراتي تستعد لطرح ثاني سياراتها في 2021

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مازيراتي تستعد لطرح ثاني سياراتها في 2021

تجهز شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية مازيراتي لتطوير ابتكار جديد، في حين تخطط لضخ حياة جديدة في العلامة التجارية من خلال أسطول سيارات جديدة كهربائية.

وكشفت الشركة الإيطالية أثناء إعلان استراتيجيتها المستقبلية عن عدة تفاصيل بشأن سياراتها الثانية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).

وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه من المتوقع طرح السيارة الجديدة من فئة إس.يو.في تحت اسم الطراز ليفانتي مازيراتي، مضيفا أن الشركة المملوكة لمجموعة فيات كرايسلر أوتومبيلز الإيطالية الأمريكية تستثمر حوالي 800 مليون يورو (866 مليون دولار) في خط
الإنتاج الجديد داخل مصنع كاسينو المملوكة لمجموعة فيات والمعروف حاليا بإنتاجه لسيارات ألفا روميو.

ومن المتوقع بدء أعمال بناء الخط الجديد بنهاية الربع الأول من العام الحالي، على أن يبدأ إنتاج سيارات إس.يو في الجديدة عام 2021.

في الوقت نفسه بدأت مازيراتي رحلة إنتاج سيارات كهربائية خلال العام الحالي بطرح السيارة الهجين جيبلي. ومن المنتظر أن تبدأ الشركة خلال العام المقبل إنتاج السيارتين جران توريزمو وجران كابريو واللتين ستكونان أول سيارتين تحملان علامة مازيراتي وتعملان بمحرك كهربائي.

وسيتم إنتاج السيارتين في مصنع ميرافيوري بإيطاليا والذي سيعمل كمركز لإنتاج السيارات الكهربائية الجديدة للشركة الإيطالية. ومن المنتظر أن تنتج مازيراتي ما سمتها "سيارة رياضية سوبر" من المصنع الذي يعاد تجهيزه حاليا لينتج النسخة الكهربائية من السيارة. وكانت مازيراتي قد عرضت نموذجا اختباريا لسيارة سباق كهربائية باسم ألفيري في 2014.

ومن المتوقع طرح نسخة هجين من هذه السيارة.

المصدر: الدستور

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