تجهز شركة صناعة السيارات الفارهة الإيطالية مازيراتي لتطوير ابتكار جديد، في حين تخطط لضخ حياة جديدة في العلامة التجارية من خلال أسطول سيارات جديدة كهربائية.
وكشفت الشركة الإيطالية أثناء إعلان استراتيجيتها المستقبلية عن عدة تفاصيل بشأن سياراتها الثانية من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في).
وأشار موقع موتور تريند المتخصص في موضوعات السيارات إلى أنه من المتوقع طرح السيارة الجديدة من فئة إس.يو.في تحت اسم الطراز ليفانتي مازيراتي، مضيفا أن الشركة المملوكة لمجموعة فيات كرايسلر أوتومبيلز الإيطالية الأمريكية تستثمر حوالي 800 مليون يورو (866 مليون دولار) في خط
الإنتاج الجديد داخل مصنع كاسينو المملوكة لمجموعة فيات والمعروف حاليا بإنتاجه لسيارات ألفا روميو.
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التعليقات على مازيراتي تستعد لطرح ثاني سياراتها في 2021
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