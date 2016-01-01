

عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق» عن عمر 74 عامًا.. وفاة مخترع خاصية «القص والنسخ واللصق»

توفي مخترع خاصية "القص والنسخ واللصق" المستخدمة جدا في مجال الحواسب الآلية، خلال الأسبوع الحالي، عن 74 عاما، على ما ذكرت شركة "زيروكس" في تغريدة.



وكان لورنس تيسلر، المولود في نيويورك العام 1945، عمل لسنوات عدة لدى هذه الشركة الأمريكية المصنعة للطابعات.



وأوضحت الشركة، "الباحث السابق في زيروكس اخترع أوامر حاسوبية عدة، من بينها "القص والنسخ واللصق والبحث والاستبدال"، يوم عملكم بات أسهل بفضل أفكاره الثورية، توفي لاري الإثنين، انضموا إلينا لتكريم ذكراه".

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وكان لورنس "لاري" تيسلر، وهو خريج جامعة ستانفورد في سيليكون فالي في كاليفورنيا، متخصصا في التفاعل بين البشر والحواسيب. وعمل خصوصا مع شركات "أمازون" و"آبل" وياهو!" ومركز "زيروكس" للأبحاث في بالو ألتو.ويبدو أنه استوحى خاصية "النسخ واللصق" من تقنية سابقة للعصر الرقمي تقوم على قص أجزاء من جمل مطبوعة ولصقها بواسطة شريط لاصق في مكان آخر.ودخلت هذه الخاصية في يوميات الأفراد بفضل "آبل" التي أدرجتها ضمن حاسوب "ليسا" العام 1983 وحاسوب "ماكينتوش" في السنة التالية.ووظف ستيف جوبز مؤسس شركة "آبل"، لاري تيسلر العام 1980 عندما كان لا يزال يعمل لدى "زيروكس".وأمضى المهندس 17 عاما في هذه المجموعة وصولا إلى منصب كبار العلماء فيها.وأسس بعد ذلك شركة ناشئة تعنى بشئون التربية والتعليم وأجرى مهمات حول تجربة المستخدم لدى "أمازون" و"ياهو!".وقال متحف تاريخ المعلوماتية في سيليكون فالي (كمبيوتر هيستوري ميوزيوم)، إن لاري تيسلر "كان يجمع بين المعلوماتية التي درسها وبين اعتقاد راسخ بأن الحواسيب يجب أن تكون متاحة للجميع".