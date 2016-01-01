يشهد معبد الملك رمسيس الثاني "المعبد الكبير" بمدينة أبوسمبل السياحية بمحافظة أسوان بعد غد الظاهرة الفلكية النادرة لتعامد أشعة الشمس داخل قدس الأقداس بالمعبد مركزة على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، وذلك في حوالي الساعة السادسة و23 دقيقة.
وترتكز الشمس في هذا اليوم، لمدة ما يقرب من 20 - 25 دقيقة، داخل قدس الأقداس بالمعبد الكبير على تمثال الملك رمسيس الثاني كاملًا، وترسم إطارًا مستطيلًا عليه، وتمثال الإله آمون رع، ثم تتحرك ناحية اليمين تجاه الكتف الأيمن لتمثال الإله رع حور أختي، حتى تختفي على هيئة خط رفيع مواز للساق اليمنى له، وبعد ذلك تنسحب أشعة الشمس إلى الصالة الثانية للمعبد ثم الأولى وتختفي بعد ذلك من داخل المعبد كله.
وتحدث ظاهرة تعامد الشمس في أبوسمبل يوم 22 من شهري أكتوبر وفبراير من كل عام، ويشير غالبية الأثريين إلى أنها ترتبط بفصلي الزراعة والحصاد عند المصري القديم، ويوم 22 فبراير هو اليوم الذي يتواكب مع اليوم الأول من فصل الحصاد طبقا للسنة الفلكية المصرية القديمة.
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التعليقات على السبت الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبوسمبل
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