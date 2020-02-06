

الذهب يرتفع 3 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام الذهب يرتفع 3 جنيهات اليوم.. وعيار 21 يسجل 700 جنيه للجرام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، فى مصر بقيمة 3 جنيهات خلال التعاملات المسائية، عقب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لأعلي مستوي لها منذ 2013 لتسجل الأوقية 1616 دولار.



وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 700 جنيها للجرام، مع تراجع ملحوظ في عمليات المبيعات للشهر الثاني على التوالي، بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.



أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 600 جنيها.

عيار 21 سجل 700 جنيها.

عيار 24 سجل 799 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 5600 جنيها.

أوقية الذهب 1616 دولار.