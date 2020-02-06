استقرت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس الموافق 20 - 2- 2020، على تراجعات أمس التي بلغت نحو قرشين، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع.
وقدم بنك البركة اليوم الخميس 20 فبراير 2020، أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٦٫٠٦ جنيه، وقدم البنك العربي الافريقي الدولي أقل سعر لبيع الدولار ١٥٫٦٥ جنيه.
ووصل إجمالى ما فقده الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الحالي 2020 نحو 42 قرشا ، ويعد المستوى الذي وصلت له العملة الخضراء أمام العملة المحلية هو اقل مستوى منذ نوفمبر 2016 40 شهرًا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على أسعار الدولار في مصر اليوم الخميس 20 فبراير 2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق