جامعة عين شمس تنظم مؤتمر كليات التربية 7 مارس

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كلية التربية بجامعة عين شمس

تنظم كلية التربية بجامعة عين شمس مؤتمرها الدولى الرابع بعنوان " كليات التربية والمدرسة تكامل ..تدويل ..تطوير" بالتعاون مع مركز التميز التربوى بالكلية، فى الفترة من ٧: ٩ مارس المقبل بمسرح الكلية.

يرأس المؤتمر الدكتور ماجد ابوالعنين عميد الكلية و نائب رئيس المؤتمر د. أسعد عبد الخالق وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و مقررا المؤتمر د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و ا.د. صفاء شحاتة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وأمين المؤتمر د. رشا كمال مدير مركز التميز التربوى.

ويتضمن المؤتمر أربعة محاور تتناول: تعزيز التكامل بين كليات التربية والمدرسة و تشجيع المشاركة في مشروعات التعاون المحلى والدولى لإعداد معلم منافس و آليات التكامل ومحاوره بين كليات التربية والمدرسة و المحور الرابع والأخير هو الإسهام فى تطوير منظومة إعداد المعلم والتنمية المهنية المستدامة على أن يتم مناقشة الاربع محاور على مدار ثلاثة أيام مدة انعقاد المؤتمر.

المصدر: elbalad

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