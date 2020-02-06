استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم، الخميس 20 فبراير 2020، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.
وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 28.50 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى ما بين 38 و40 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.75 و11.25 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" 9 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات.
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التعليقات على 28.5 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-2-2020
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