28.5 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-2-2020

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28.5 جنيه للكيلو.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 20-2-2020

استقرت أسعار الدواجن فى الأسواق، اليوم، الخميس 20 فبراير 2020، وذلك وفقًا لآخر المستجدات والتغيرات اليومية في المزارع والأسواق الرئيسية.

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم 28.50 جنيه للكيلو، وتراوحت أسعار الدواجن البلدى ما بين 38 و40 جنيها.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 9.75 و11.25 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" 9 جنيهات، والكتكوت البلدي 5 جنيهات.

وسجّلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 18.75 و19 جنيها.

وتراوحت أسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى ما بين 37 و 43 جنيها للكرتونة.

المصدر: صدى البلد

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