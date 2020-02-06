روسيا: اتفاق منتجي النفط على عقد اجتماع "أوبك" في مارس‎

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صورة الخبر: روسيا: اتفاق منتجي النفط على عقد اجتماع "أوبك" في مارس‎
روسيا: اتفاق منتجي النفط على عقد اجتماع "أوبك" في مارس‎

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، إن هناك اتفاقا بين منتجي النفط العالميين على أنه لم يعد من المنطقي أن يجتمع المنتجون من أوبك وخارجها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس المقبل.

وأضاف نوفاك، الذي بحث أسواق النفط مع نظيره السعودي هذا الأسبوع، أن موسكو تعتقد أن الاجتماعات ينبغي أن تُعقد في موعدها الأصلي، لكن الوضع فيما يتعلق بأسواق النفط تكتنفه ضبابية كبيرة

ويتغير سريعا.
ولم يذكر ما إذا كانت موسكو ستدعم تعميق تخفيضات إنتاج النفط، بحسب موقع العين الاخبارية.

وكانت تقارير قد ذكرت أن منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجين آخرين للنفط يدرسون تقديم موعد اجتماعهم القادم من مارس المقبل إلى فبراير الجاري، بعد أن تضرر الطلب على الخام من تفشي فيروس كورونا في الصين.

وتحاول أوبك إقناع روسيا بالانضمام إلى تخفيضات أعمق في إنتاج النفط، حيث قالت موسكو إنها ستكشف عن موقفها منها في الأيام المقبلة.

وتريد معظم شركات النفط الروسية تمديد اتفاق أوبك+ إلى الربع الثاني بعد أن ينقضي في نهاية مارس المقبل، وتنفذ أوبك+ منذ الأول من يناير الماضي اتفاقا لخفض إنتاج النفط بمقدار 1.7 مليون برميل يوميا لمساعدة السوق، بينما تعهدت السعودية أيضا بتخفيضات طوعية قدرها 400 ألف برميل يوميا.

وخفضت أوبك، الأسبوع الماضي، توقعاتها للنمو العالمي على الطلب على النفط هذا العام، بسبب تفشي فيروس كورونا.

المصدر: الوفد

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