أول فيديو لموقع إطلاق النار على مقهى يرتاده عرب فى مدينة هاناو الألمانية



إطلاق النار على مقهى يرتاده عرب فى مدينة هاناو الألمانية إطلاق النار على مقهى يرتاده عرب فى مدينة هاناو الألمانية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى المصغر "تويتر"، فيديو لموقع إطلاق ألمانى متطرف النار على مقهى يرتاده عربا وأكراد فى مدينة هاناو الألمانية، حيث قتل فى الحادث ما لا يقل عن 9 أشخاص، وأعلنت الشرطة الألمانية، مقتل 9 أشخاص على الأقلّ في حادثتى إطلاق نار وقعتا فى الساعات الأولى من فجر اليوم فى مدينة هاناو قرب فرانكفورت، مشيرة إلى أنها أطلقت عملية أمنية واسعة النطاق لاعتقال مطلق أو مطلقى النار، وأفادت وسائل إعلام محلية ، أن إطلاق النار وقع في مقهيين للشيشة فى هاناو التى تبعد عن فرانكفورت حوالى 20 كلم.



ونقل موقع قناة الحرة عن متحدّث باسم الشرطة الألمانية ، قوله ، إنّه تمّ إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار، وأظهرت لقطات صور سيارة من نوع مرسيدس متضررة، بسبب إطلاق النار أمام واحد من المقهيين.





وقال شهود عيان " إن مطلق النار أو مطلقى النار استهدفوا فى البداية مقهى رواده عرب ومسلمون ، ومن ثم توجهوا إلى مقهى ثان وأطلقوا النار على رواده".





وأضاف شهود العيان أنهم سمعوا ثمان أو تسع زخات من طلقات نارية ورأوا شخصا واحدا على الأقل ملقى على الأرض فيما هناك أكثر من عشر إصابات.





وشوهدت طائرة مروحية تتبع للشرطة الألمانية تحلق في سماء المدينة.

