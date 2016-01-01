منتخب مصر يحتفظ بالمركز 51 عالميا والسابع أفريقيا فى تصنيف الفيفا

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أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أول تصنيف للمنتخبات فى عام 2020 اليوم، الخميس، واحتفظ فيه المنتخب الوطنى بالمركز الـ51 عالميا والسابع على صعيد المنتخبات الأفريقية، وهو أول إصدار للتصنيف العالمى فى 2020.



ولم تشهد المراكز الثلاثة الأولى أى تغيير، واحتفظ منتخب بلجيكا بالصدارة ويليه فرنسا ثم البرازيل، وتقدم منتخب إنجلترا للمركز الرابع وتراجع كرواتيا للمركز الخامس وارتقى أوروجواى للمركز السادس وتراجع البرتغال للمركز السابع، بينما حافظت منتخبات سويسرا (8) وإسبانيا (9) والدنمارك (10) والأرجنتين (11) وكولومبيا (12) على مراكزها وارتقت ألمانيا 3 مراكز لتتقدم للمركز الـ13.



ونجح منتخب السنغال فى الحفاظ على صدارة قائمة منتخبات أفريقيا فى تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 20 عالمياً ثم تونس فى المركز الـ 27 عالمياً والثانى على صعيد منتخبات القارة السمراء، ثم نيجيريا الثالث أفريقياً والـ 31 عالمياً، ثم الجزائر الرابع والـ 35 عالمياً، والمغرب الخامس على صعيد منتخبات افريقيا والـ 43 عالمياً، ثم غانا السادس أفريقياً والـ 46 عالمياً، ثم منتخب مصر الـ 51 عالمياً والسابع على صعيد القارة السمراء.

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كما حافظ منتخب اليابان على صدارة قائمة منتخبات آسيا فى تصنيف الفيفا بعدما احتفظ بالمركز الـ 28 عالمياً ثم إيران الثانى أسيوياً والـ 33 عالمياً، وكوريا الجنوبية الثالث أسيوياً والـ 40 عالمياً، ثم أستراليا فى المركز الرابع أسيوياً والـ 42 عالمياً، وقطر فى المركز الخامس أسيوياً والـ 55 عالمياً، والسعودية السادس اسيوياً والـ 67 عالمياً.وكان منتخب فلسطين هو أكبر المتقدمين فى هذا التصنيف من حيث عدد النقاط والمراكز، حيث صعد ثلاثة مراكز ليصبح فى المركز الـ 103 عالمياً، بعدما توج بطلاً لمسابقة كأس بانجاباندو التى أقيمت فى بنجلاديش بعد انتصاره فى النهائى على بورندى 3-1، كما حافظت بلجيكا على القمة العالمية، أمام فرنسا والبرازيل صاحبتى المركز الثانى والثالث تواليا.