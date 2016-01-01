تونس تنافس المغرب على استضافة مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا

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أعلن الاتحاد التونسى لكرة القدم عن تقدمه بطلب رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" لتنظيم مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها يوم 29 مايو الجاري، حيث سيكون أول نهائي في تاريخ دوري الأبطال يقام من مباراة واحدة بعد تعديل نظام البطولة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب للمباراة النهائية.



ونشر الاتحاد التونسي بيانا عبر موقعه الرسمي اليوم قال فيه أن الاتحاد التونسي مستوفى كل الشروط لاستضافة المباراة النهائية وجاء نصه كالتالي: " بعد استجابتها لكل الشروط ، الجامعة تراسل الإتحاد الإفريقي وتؤكد رغبتها وقدرتها على تنظيم نهائي رابطة الأبطال الإفريقية لسنة 202.. على أثر الاستشارة التي قام بها الإتحاد الإفريقي والمتعلقة بتنظيم نهائي رابطة الأبطال الأفريقية لسنة 2020 ، وبعد تأكيد استجابة الجامعة والسلط العمومية التونسية لكل المقتضيات المنصوص عليها بكراس شروط تنظيم الدور النهائي لرابطة الأبطال الإفريقية الذي تقرر تعيينه يوم 29 ماي 2020 ، راسلت الجامعة التونسية لكرة القدم الإتحاد الإفريقي مؤكدة رغبتها وقدرتها لاحتضان هذه التظاهرة الرياضية ".



في الوقت نفسه كشفت تقارير صحفية تونسية أن ملعب رادس الذى يتسع لحوالي 65 ألف متفرج هو المرشح لاستضافة المباراة النهائية ولم يعلن الاتحاد التونسي عن الملعب في بيانه الذى أعلن فيه رغبته في استضافة المباراة النهائية.

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وكان الكاف فقد أبدى رغبته في إقامة المباراة النهائية في رواندا حيث عقد أحمد أحمد رئيس الكاف اجتماعا مع رئيس رواندا هذا الأسبوع، بينما تقدمت المغرب بطلب رسمي لاستضافة مباراتي نهائي دوري الأبطال ونهائي الكونفدرالية.