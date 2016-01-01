المشدد 15 سنة لـ14 متهما فى أحداث شغب السفارة الأمريكية



أحداث شغب السفارة الأمريكية أحداث شغب السفارة الأمريكية

قضت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 سنة لـ14 متهما، والمؤبد لمتهم، والسجن المشدد 7 سنوات لأحد المتهمين، وبراءة متهم اخر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث السفارة الأمريكية الثانية".



جدير بالذكر أن محكمة جنايات آخرى قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقاً، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهماً حضورياً بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.



وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضورى وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة آخرى، وحددت محكمة الاستئناف فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وتلا ممثل النيابة فى أولى الجلسات امر إحالة المتهمين وانكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.



وعقب حل دائرة المستشار أسامة الرشيدى، والتى كانت تنظرت الدعوى، حددت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 2 إرهاب برئاسة المستشار معتز خفاجى، لنظر الدعوى والتى نظرت أولى جلساتها في 28 أكتوبر 2019، وعلى مدار نظر إعادة المحاكمة تم نظر 8 جلسات فى الدعوى حتى جلسة حجز القضية للحكم والتى عقدت فى 5 ديسمبر 2019.



كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنى.



كان محيط السفارة الأمريكية قد شهد في شهر نوفمبر من عام 2012، أعمال عنف من قبل بعض المتظاهرين الذين حاولوا اقتحامها وقاموا بإلقاء الحجارة على قوات الأمن من ناحية الكورنيش، وقامت عدد من الفنادق بإغلاق أبوابها خوفاً لتعرضها لعمليات اقتحام من قبل المتجمهرين، وأصيب في الأحداث العديد من جنود الأمن.



