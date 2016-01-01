فصل 15 طالبا بـ أسنيت الثانوية بسبب مشاجرة بالتخت والألواح الخشبية فى القليوبية



مديرية التربية والتعليم بالقليوبية مديرية التربية والتعليم بالقليوبية

قررت لجنة الشئون القانونية المشكلة من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وإدارة كفر شكر التعليمية، لفحص مشاجرة نشبت بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة، وأسفرت عن إصابة طالب بإصابات بالغة ونقله للمستشفي وإصابة اخرين بإصابات مختلفة، فصل 15 طالبا من طرفي المشاجرة من طلاب الصف الثاني الثانوي لمدة 15 يوما تبدأ من اليوم.







وكان خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، قد تراس فريق كامل مكون من التوجيه المالى والإدارى والأمن والشئون القانونية والمتابعة والتعليم الثانوى لمتابعة المدرسة حيث حضر طابور الصباح وسط الطلاب وقام بتحية العلم مع الطلبة والطالبات.

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وأكد "جرامون"، أن مدرسة أسنيت الثانوية كانت بمثابة الجامعة دائما وستظل جامعة كما كانت، وأن ما حدث بالأمس ما هو إلا زوبعة بسيطة لا تنم عن طلاب المدرسة، مطالبا الجميع بالتكاتف من أجل الطلاب والعملية التعليمية، وأن مدرسة الشهيد محمد كريم أحمد ضيف الثانوية سميت بإسم شهيد ضحى بدمه من أجل وطننا الغالى ولذلك لابد من الدفاع عن اسم المدرسة لتكون دائما فى المقدمة.وكانت مدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، قد شهدت مشاجرة كبيرة بين مجموعة من الطلاب، حيث تم خلالها استخدام التخت والواح الخشب وقطع الحديد، حيث أسفرت عن إصابة طالب ونقله لمستشفى أسنيت التى أحالته بدورها إلى مستشفى بنها الجامعى، وإصابة أخرين بجروح طفيفة، مما تسبب في حالة كبيرة من الهياج داخل المدرسةومن ناحيته قال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إنه تلقى بلاغا بوجود مشاجرة بين مجموعة من الطلاب بمدرسة أسنيت الثانوية المشتركة التابعة لإدارة كفر شكر التعليمية، خلال فترة "الفسحة"، تم خلالها التعدي فيما بينهم على بعضهم البعض، إلا أنه تم احتوائها سريعا، لكن الطلاب فور خروجهم من المدرسة نشبت المشاجرة بينهم من جديد.وأكد "عجلان"، أن المشاجرة أسفرت عن نقل طالب لمستشفى أسنيت، وتم تحويله لمستشفى بنها الجامعي، لحاجته للرعاية المركزة، مشيرا إلى أن خالد جرامون مدير إدارة كفر شكر التعليمية، أصدر قرار بإعفاء مدير المدرسة من منصبه، وتم استدعاء الشرطة، موضحا أنه أهالى الطلاب حرروا محضرا بالصلح فيما بينهم بمركز كفر شكر.وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أنه تم إحالة الموضوع للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية بالتنسيق مع الشؤون القانونية بإدارة كفر شكر التعليمية لرفع تقرير بالوقائع كاملة.