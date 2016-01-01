في أحد مجالسه العلمية، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا يقول فيه السائل: وجدت 5 آلاف جنيه ملقاة في دواسة التاكسي الخاص بي، فهل يجوز لي أخذها باعتبارها رزقا لي؟
أكد جمعة أن هذه لقطة يجب تعريفها، والآن تعريف اللقطة هذه يأتي بتسليمها إلى مركز الشرطة، ولا يحق له أن يأخذها باعتبارها رزق له، فإما أن يحاول أن يعرف من صاحب هذا المبلغ من المال أو أن يسلمه إلى القسم، لأنه حين يسلمه يتم تسليمه برقم التاكسي وبياناته ومن يضع منه شيء يذهب ليبحث عنه هناك وهو أيضًا يعطي بيانات ما كان يركبه.
https://www.facebook.com/DrAliGomaa/videos/637775763644827/?t=0
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التعليقات على فيديو..وجد مالًا في التاكسي فهل يقول "رزق وجالي"؟.. علي جمعة يرد
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