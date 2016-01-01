فتاة تركها أبواها فهل هي يتيمة.. وهل تستحق الزكاة؟.. علي جمعة يرد



الدكتور علي جمعة الدكتور علي جمعة



في برنامجه "والله أعلم" المذاع على سي بي سي الفضائية، تلقى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، سؤالًا من إحدى المتصلات حول فتاة صغيرة عمرها ست سنوات تركها أبوها وتزوجت أمها فأصبحت تعيش مع جدتها وخالتها وهما غير مقتدرتين ماليًا، فهل تعتبر يتيمة؟ وهل تستحق الزكاة؟



فأجاب علي جمعة قائلًا إن لها فيها أجر اليتيم، مثل فكرة الشهادة في سبيل الله وأجر الشهيد، فالشهادة في سبيل الله هذه في الحرب مع الكفار والمفسدين، لكن الشهيد في الأحوال الأخرى له أجر الشهادة. "انت لك أجر اليتيم فهذه الفتاة ليست يتيمة لأن اباها موجود وأمها موجودة ولكن كالعدم" أوضح جمعة مؤكدًا أن هذه الفتاة لها حق على جميع المسلمين فعليهم كفالتها وهي في عنقهم يوم القيامة، حسب تعبيره، أما عن مدى استحقاقها للزكاة فقال جمعة إنه يجوز أن تنفق عليها السائلة من زكاتها ولها في ذلك أجر اليتيم.



