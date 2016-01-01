في الحجاز وفي مثل هذا اليوم، ولد أحمد بن علي بن ثابت الملقب بـ "الخطيب البغدادي" في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة عام 392 هحريًا، الموافق الأول من ديسمبر عام 1534م، وتربى البغدادي في قرية بجنوب بغداد تسمى درزيجان، وصفه الذهبي في سير أعلام النبلاء قائلًا: "الإمام الأوحد العلامة المفتي، الحافظ الناقد، محدث الوقت...صاحب التصانيف، وخاتمة الحفاظ" حيث كانت للبغدادي مكانة كبيرة في كتابة التاريخ وتطوير الكتابة التاريخية عند المسلمين، وأشهر كتبه هو كتاب تاريخ بغداد حيث جمع فيه تراجم الأعلام الذين عاشوا في بغداد حتى منتصف القرن الخامس الهجري.
كان أبوه خطيبًا بقرية درزيجان وتولى الإمامة والخطابة بجامعها لمدة عشرين عامًا، مما جعله يهتم باتمام ابنه حفظ القرآن الكريم، يقول الذهبي أنه بدأ بتلقي العلم والسماع من العلماء وعمره لا يتجاوز الإحدى عشر عامًا، وانتقل إلى البصرة حين بلغ العشرين، والتقى بكبار علماءها هناك ثم إلى نيسابور، وعمره 23 سنة، وارتحل في عدة بلدان وكتب كتبًا كثيرة حتى قال عنه الذهبي "صار أحفظ أهل عصره على الإطلاق"، وكان من بين أساتذته أبي الحسن بن عبدكويه، وابو بكر البرقاني.
"أصبح الخطيب البعدادي معقد الآمال في بغداد ومقصد طلبة العلم من شتى البلاد" يقول محمد مختار المفتي في كتابه اسهامات العلماء والمستشرقين في الفكر الإسلامي، راويًا كيف تصدى الخطيب البغدادي بالعلم وحده لوثيقة تاريخية مزيفة اختلقها اليهود حتى لا يدفعوا الجزية، حيث اظهر بعض اليهود عام 447 من الهجرة كتابًا ادعوا فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اسقط الجزية عن أهل خيبر، وكتب ذلك في هذا الكتاب، وفيه شهادات من الصحابة، وقالوا أن فيه خط علي بن أبي طالب، فلما أرسلوا هذا الكتاب إلى وزير الخليفة القائم بأمر الله عرضه على الخطيب البغدادي فتأمله ثم قال: هذا مزور، فلما قيل له كيف عرفت ذلك؟ قال: من شهادة معاوية فهو أسلم عام الفتح سنة 8 هجريا وفتحت خيبر عام 7 هجريًا، وفيه شهادة سعد بن معاذ وقد مات يوم بني قريظة أي قبل خيبر بسنتين. فاستحسن الوزير ما فعله الخطيب ولم يحاسب اليهود على ما فعلوه لكنه أخذ منهم الجزية.
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التعليقات على في ذكرى ميلاده.. الخطيب البغدادي الإمام الحافظ الذي كشف زيف اليهود وتدليسهم
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