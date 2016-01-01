نشر أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد الرومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سؤالًا يقول: أيهما أفضل إجابة المؤذن أم قراءة القرآن؟
في إجابته، قال أستاذ الدراسات القرآنية: إذا أذن وهو يقرأ القرآن، فالأفضل في حقه أن يترك القراءة ويشتغل بمتابعة المؤذن.
واستشهد الرومي بعموم قوله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على عالم سعودي: إجابة المؤذن أولى وأفضل من قراءة القرآن
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق