عالم سعودي: إجابة المؤذن أولى وأفضل من قراءة القرآن



قراءة القرآن قراءة القرآن

نشر أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد الرومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سؤالًا يقول: ‏أيهما أفضل إجابة المؤذن أم قراءة القرآن؟



في إجابته، قال أستاذ الدراسات القرآنية: إذا أذن وهو يقرأ القرآن، فالأفضل في حقه أن يترك القراءة ويشتغل بمتابعة المؤذن.



واستشهد الرومي بعموم قوله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

وقول الإمام النووي- رحمه الله:ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته.



