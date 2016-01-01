عالم سعودي: إجابة المؤذن أولى وأفضل من قراءة القرآن

آخر الأخباراخبار المسلمين › عالم سعودي: إجابة المؤذن أولى وأفضل من قراءة القرآن

صورة الخبر: قراءة القرآن
قراءة القرآن

نشر أستاذ الدراسات القرآنية بجامعة الملك سعود، الدكتور فهد الرومي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، سؤالًا يقول: ‏أيهما أفضل إجابة المؤذن أم قراءة القرآن؟

في إجابته، قال أستاذ الدراسات القرآنية: إذا أذن وهو يقرأ القرآن، فالأفضل في حقه أن يترك القراءة ويشتغل بمتابعة المؤذن.

واستشهد الرومي بعموم قوله ﷺ: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول.

وقول الإمام النووي- رحمه الله:

ولو سمع المؤذن قطع القراءة وأجابه بمتابعته في ألفاظ الأذان والإقامة ثم يعود إلى قراءته.

صورة الخبر: قراءة القرآن

المصدر: مصراوي

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على عالم سعودي: إجابة المؤذن أولى وأفضل من قراءة القرآن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
86388

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
404 Not Found
404 Not Found
Please forward this error screen to 109.228.60.163's WebMaster.

The server can not find the requested page:

  • 109.228.60.163/galileosm/tags/view_tags.asp?FilterURL=www%2Earabnet5%2Ecom%2Fnews%2F2%2F433993%2F%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%2D%25D8%25B3%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25AF%25D9%258A%2D%25D8%25A5%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25A8%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25A4%25D8%25B0%25D9%2586%2D%25D8%25A3%25D9%2588%25D9%2584%25D9%2589%2D%25D9%2588%25D8%25A3%25D9%2581%25D8%25B6%25D9%2584%2D%25D9%2585%25D9%2586%2D%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25A1%25D8%25A9%2D%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2582%25D8%25B1%25D8%25A2%25D9%2586&Count=50&URLwrite=1&ResultURL=http://www.arabnet5.com/tag/ (port 80)
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager