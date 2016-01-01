"إيه يتلبس على إيه".. 8 حيل بسيطة تجعل الرجل أنيقا.. لا تغفلها



حيل بسيطة تجعل الرجل أنيقا حيل بسيطة تجعل الرجل أنيقا

الاهتمام بالمظهر الخارجي لا يقتصر على المرأة، لكن بعض الرجال يقعون في أخطاء غير مقصودة عندما بتعلق الأمر بتنسيق الملابس، ما يتسبب في الظهور بمظهر غير مناسب.



لهذا السبب نقدم مجموعة من الحيل التي يجب أن يأخذها الرجل في الاعتبار من أجل أن يبدو أنيقًا، وفق ما ذكر موقع "Bright Side" الأمريكي.



1. الجينز والأحذية الرياضة

هناك مظهر شائع للغاية، وهو ارتداء أحذية رياضية على بنطلون جينز، لدرجة أن بعض الشركات صنعت جينزًا خاصًا للأحذية الرياضية فقط.

وأفضل طريقة لارتداء الجينز مع الأحذية الرياضية، ألا يكون فضفاضًا بالكامل، حتى يجعل ساقيك تبدو أطول.2. إكسسوارات بسيطةيجب أن يتميّز مظهرك بالإكسسوارات البسيطة والابتعاد على ارتداء أكثر من سلسلة مثلًا، واختر بدقة الساعة والنظارة الشمسية أو الأحذية المطابقة بما يكفي لمظهرك حتى تبدو أنيقًا.3. الملابس الفضفاضةلا يوجد قطعة ملابس غير عصرية طالما كانت مقترنة جيدًا بالعناصر الأخرى. على الرغم من أنه لا ينصح بالقمصان الطويلة غالبًا، إلا أن الجمع بينها وبين البنطايل الضيقة يمكن أن يساعدك في التخلص منها.الشيء نفسه ينطبق على العكس من ذلك: الجينز الفضفاض مع ارتداء قميص أو تي شيرت "مجسم".4. اختيار ملابس تليق على شكل الرقبةيتم تجاهل هذا في كثير من الأحيان، ولكن اختيار ملابس تليق على شكل الرقبة يعطي مظهرًا متناغمًا لوجهك، ما يجعله ممتعًا للنظر إليه.العنق تكون مثالية مع الوجوه المربعة أو ذو الرقاب الأقصر، أما إذا كنت شخصًا طويل القامة أو لديك عنق طويل، فقد تكون الملابس "ذات الرقبة" أفضل من غيرها، كما هو موضح في الصورة.5. اختيار البدلة التي تناسبكالطول أهم ما يجب أخذه في الاعتبار عند اختيار البدلة التي تناسبك، فإذا كنت قصيرًا اختر بدلة تحتوي على زر أعلى الخصر لإطالة الشكل، أما إذا كنت طويلًا فاختر الألوان الداكنة المعروفة بتقليص المظهر الكلي، وأن تكون ذات الثلاثة أزرار، أما إذا كنت في المتوسط فاستخدم بدلة عادية ذات زرين فقط.6. ارتداء قميص ذو طول مناسبارتداء قميص طويل مع بنطلون ضيّق يجعل جسمك يبدو غير متناسبًا: ساقيك ستبدو أقصر وذراعك أكبر من اللازم.هناك قاعدة جيدة عند اختيار قميص بطول مناسب، أن ينتهي طوله مع نهاية الأكمام عند الوقوف بشكل مستقيم.7. خروج القميص من البنطلونخروج القميص من البنطلون بالأجناب، إحدى الطرق الأقل أناقة، كما في الصورة.حاول استخدام الثنية العسكرية أو شراء قميص إذا كانت لديك مشكلة في ارتداء قميصك بشكل صحيح.8. شورت طويلالطول مهم للغاية عند ارتداء الشورت، حيث يمكن أن يخلق الكثير من المشاكل إذا لم يتم ارتداؤها بشكل مناسب.فلا يحب أن يكون قصيرًا جدًا أو طويلًا جدًا، وهناك قاعدة عند اختياره وهو أن ينتهي طوله بأعلى من الركبة بمقدار 3 بوصات.















