6 أطعمة تزيل السموم من الكبد وتخلصك من دهون البطن



الكبد الكبد

يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الجسم نظرا لوظيفته، التي تتمثل في إزالة السموم ونقلها إلى خارجه، وكذلك دوره الهام في عملية التمثيل الغذائي، التي تؤثر في زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن، ويمكن تعزيز صحة الكبد عن طريق العناصر الغذائية الهامة لعمله:



الأفوكادو

يساعد الأفوكادو على تنظيف الكبد بشكل صحيح؛ حيث يحتوي من ناحية على العديد من العناصر الغذائية والدهون الصحية، ومن أخرى يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة الفعالة للغاية، والتي تخلص الكبد من السموم وتعزز عملية الأيض.



عصير الخيار

يعتبر عصير الخيار هو المشروب المثالي إذا تعلق الأمر بتنظيف الكبد، وهو ما يساعد على التخلص من دهون البطن.

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الشاي الأخضريساعد الشاي الأخضر الجسم في التخلص من السموم بفعالية، كما أن له تأثير مضاد للأكسدة، ويخفف العبء عن الكبد ليركز الجسم على حرق الدهون في البطن.زيت الزيتونيحتوي زيت الزيتون على العديد من العناصر الهامة للجسم، كما أنه يساعد على تنظيف الكبد وإزالة دهون البطن.الطماطمتعتبر الطماطم أحد الخضروات الهامة جدا عندما يتعلق الأمر بإزالة السموم من الكبد، لاسيما الطماطم الطازجة، فهي تحتوي على معظم العناصر الغذائية القيمة وهي أفضل طريقة للمساعدة في محاربة الدهون في البطن.الكركميساعد مغلي الكركم على إزالة السموم من الكبد، ويفيد شربه لمدة أسبوع في زيادة التمثيل الغذائي للجسم.