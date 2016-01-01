يعتبر الكبد من أهم الأعضاء الجسم نظرا لوظيفته، التي تتمثل في إزالة السموم ونقلها إلى خارجه، وكذلك دوره الهام في عملية التمثيل الغذائي، التي تؤثر في زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن، ويمكن تعزيز صحة الكبد عن طريق العناصر الغذائية الهامة لعمله:
الأفوكادو
يساعد الأفوكادو على تنظيف الكبد بشكل صحيح؛ حيث يحتوي من ناحية على العديد من العناصر الغذائية والدهون الصحية، ومن أخرى يساعد الجسم على إنتاج الجلوتاثيون، أحد مضادات الأكسدة الفعالة للغاية، والتي تخلص الكبد من السموم وتعزز عملية الأيض.
عصير الخيار
يعتبر عصير الخيار هو المشروب المثالي إذا تعلق الأمر بتنظيف الكبد، وهو ما يساعد على التخلص من دهون البطن.
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التعليقات على 6 أطعمة تزيل السموم من الكبد وتخلصك من دهون البطن
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