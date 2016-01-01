مدة صلاحية الطعام داخل الثلاجة.. تجنبا للتسمم



مدة صلاحية الطعام داخل الثلاجة مدة صلاحية الطعام داخل الثلاجة

معظم حالات تسمم الطعام تنجم عن تناول أطعمة مضى على وجودها خارج الثلاجة وقت طويل، أو داخل الثلاجة وقت أطول، وبالتالي ينبغي معرفة المدة المناسبة لكل نوع من أنواع الأطعمة التي يجب الاحتفاظ بها في الثلاجة.



إذا طهوت المكرونة اليوم هل ستظل صالحة للأكل خلال يومين، أم سيتحتم عليّ التخلص منها؟



من المفيد معرفة عدة قواعد فيما يتعلق بفترة حفظ الطعام في الثلاجة، ويتوقف الأمر كله على نوعية الطعام، ولكن بحسب عالم الأحياء الدقيقة البروفيسور ديرك بوكمول، أغلب الأشياء سوف تصلح على الأرجح للبقاء في الثلاجة لأيام قليلة.

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ويجب ألا يتم إبقاء المكرونة والشعيرية (نودلز) في الثلاجة أكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام، أما البطاطس المطهية فلا تصلح سوى للبقاء ثلاثة أيام، حتى أن الأرز المطهي لا يجب أن يظل في الثلاجة أكثر من يومين. ويرجع هذا لأن هذه الأطعمة تحتوي على النشا المعرضة للغاية بجذب البكتيريا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".ولا يمكن أن تُقتل هذه البكتيريا بسهولة بتسخين الطعام، لأنها مقاومة جدا للحرارة. وينصح عالم الأحياء الدقيقة أيضا بعدم إبقاء عبوة اللبن المفتوحة لأكثر من ثلاثة إلى أربعة أيام.ولمنع الجراثيم من مرافقة الطعام إلى الثلاجة في المقام الأول، تأكد من وضع الطعام البارد في الثلاجة في أسرع وقت ممكن، بعد ساعتين من طهيه على الأكثر. وإلا ستزيد احتمالية أن تتضاعف البكتريا سريعا.وعند إعادة تسخين وجبة ما تأكد من فعل هذا لدقيقتين على الأقل على درجة حرارة 70 درجة مئوية. وينصح بوكمول أيضا بتنظيف الثلاجة مرة في الشهر على الأقل.وبالنسبة للحوم المصنعة، مثل اللانشون والهوت دوج، فإنها تبقى من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة بعد فتحها، ومن شهر إلى شهرين في الثلاجة قبل فتحها. أما في الفريزر فتبقى 6 أشهر.أما اللحوم الحمراء والأسماك الطازجة تبقى صالحة لمدة 5 أيام في الثلاجة، ومن 4 إلى 12 شهر في الفريزر، لكن اللحوم الحمراء والأسماك المطبوخة فتبقى من 3 إلى 4 أيام في الثلاجة و6 أشهر في الفريزر.واللحوم المفرومة أو المعدة، كالكفتة، تبقى بين يوم إلى يومين في الثلاجة، ومن 3 إلى 4 أشهر في الفريزر.وبالنسبة للحوم المصنعة، مثل اللانشون والسجق، فإنهما يبقيان من 3 إلى 5 أيام في الثلاجة، ومن شهر إلى شهرين في الثلاجة قبل فتح اللانشون. أما في الفريزر فتبقى 6 أشهر.ويمكن أن يبقى الدجاج الطازج بين يوم ويومين في الثلاجة، ومن 6 إلى 12 شهر في الفريزر، أما الدجاج المطبوخ فيبقى 3 أيام في الثلاجة، و6 أشهر في الفريزر.ولحفظ اللحوم المطبوخة، يجب طهيها بالطريقة المناسبة، وإضافة جميع التوابل والبهارات إليها، وتركها في الماء حتى تصل إلى درجة ما قبل الغليان، ورفعها عن النار وتركها حتى تبرد جيداً عن طريق وضعها في مكانٍ مكشوف ومُعرض للهواء، ويفضل إخراجها من الشوربة، ووضعها في إناءٍ آخر نظيف.بعدها، يتم وضعها في أكياس بلاستيكية، مع ضرورة إفراغ الكيس من الهواء بقدر الإمكان، وتقسيم الكمية لكمياتٍ صغيرة، ووضعها في الفريزر، وعدم إخراجها إلا عند استخدامها مرةً أخرى.