طمأن شيخ طائفة المؤذنين بالمسجد الحرام الشيخ المؤذن علي ملا، المتابعين عن حالته الصحية، مؤكداً أنه يتمتع بصحة جيدة وطبيعية.
ووصف الملا في حديثه إلى العربية.نت ، قطعه أذان العشاء يوم الخميس، بالعارض الصحي إثر موجة برد تأثر بها الصوت فقط، مؤكداً بأنه يتمتع بصحة جيدة ويزاول الأذان بالحرم المكي.
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جاء ذلك حينما راج مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهر من خلاله الشيخ علي ملا ولم يكمل رفع أذان صلاة العشاء يوم الخميس.
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التعليقات على بعد قطعه لأذان الحرم المكي.. ملا يوضح ما جرى ويطمئن.. فيديو
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