بالفيديو.. بأكثر من مليار جنيه.. الداخلية تكشف أكبر قضية غسيل أموال بهيئة البريد



غسيل أموال بهيئة البريد غسيل أموال بهيئة البريد

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على معلومات أجهزة البحث الجنائي بقطاع الأمن العام من الكشف عن واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال، وضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إنشاء حسابات بريدية صورية (من بينها حسابات لأشخاص متوفين ومسافرين خارج البلاد أو لأشخاص دون علمهم أو لشركات وهمية؛ لتحويل وإيداع أموال تُستغل في الأعمال غير المشروعة نظير حصولهم على نسبة من تلك الأموال، وتمويل أنشطتهم في الاتجار بالنقد المحلي والأجنبي وتجميع مُدخرات العاملين بالخارج والهجرة غير الشرعية والاتجار بالمخدرات، وقيامهم بأعمال الإخفاء والتمويل على تلك الحسابات للحيلولة دون رصدها أمنياً.



وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الخميس، إنه من خلال تتبع خطوط سير حركة تلك الأموال تم تحديد المبالغ النقدية المتعامل عليها وبلغت (مليار وتسعة وستون مليون جنيه)، وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل وضبط 6 من موظفي مكتب بريد مطروح، 6 أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على 10 حسابات من مكاتب بريد بـ 4 محافظات، 5 مُستفيدين "مقيمين بمحافظة مطروح" تؤول إليهم تلك الأموال.



وأوضح البيان، أنه استكمالاً لجهود البحث ومن خلال جمع المعلومات وإجراء التحريات أمكن ضبط تشكيل عصابي آخر تخصص في ذات النشاط مكون من 3 موظفين بمكتبي بريد "برج العرب، المرج"، و 9أشخاص من القائمين بعمليات الإيداع على تلك الحسابات والقائمين على تغذيتها من 6 محافظات، وكذا شخص مستفيد مقيم بمدينة الإسكندرية تؤول إليه تلك الأموال في إطار التغطية على نشاطهم في مجال الاتجار بالمخدرات بإجمالي مبالغ مُتعامل عليها بلغت (مائة وستة وستون مليون جنيه).

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جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار التحفظ على أموال وممتلكات المتهمين من متحصلات تعاملاتهم غير المشروعة تنسيقاً والنيابة العامة.