نتائجه مذهلة.. تعرفى على علاج عسر الهضم



علاج عسر الهضم علاج عسر الهضم



يعد عسر الهضم من أكثر الأمراض التى يعانى منها العديد من الأشخاص، وذلك نتيجة للعديد من الأسباب، ويعرف عسر الهضم بشعور غير مريح بالامتلاء أو الألم أو الحرق في الجزء العلوي من البطن



ووفقًا لموقع "emedicine health إليكم أهم أعراض الإصابة بعسر الهضم وهى...



- حرقة في المعدة أو عسر الهضم الحمضي

- النفخ

- الغازات

- الغثيان

- الذوق الحمضي في الفم

- الانزعاج في المعدة

- الإمساك أو الإسهال

- قلة الشهية

- فقدان الوزن

- فقدان الشهية

- قيء

- براز أسود

- مشكلة في البلع

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أسباب عسر الهضم:-- القرحة (قرحة المعدة أو الاثني عشر)- ارتجاع المريء- التهاب المريء- فتق الحجاب الحاجز- حصى في المرارة- الحمل- التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس الحاد أو المزمن )- التهاب المعدة (الحادة أو المزمنة التهاب المعدة )- التسمم الغذائي- متلازمة القولون العصبي ( IBS )- اعتلال المعدة (وهي حالة لا تفرغ فيها المعدة بشكل صحيح ، وغالبًا ما يحدث ذلك عند مرضى السكري )- الحساسية أو الحساسية الغذائية (مثل عدم تحمل اللاكتوز )- أمراض القلب ، الذبحة الصدرية ، النوبة القلبية- مرض الغدة الدرقية- الأكتئاب- سرطان المعدةعلاج عسر الهضم وفقًا لموقع "webmd" :-- الحرص على تناول وجبات صغيرة حتى لا تضطر المعدة للعمل بجد أو طويلة.- تناول الأكل ببطئ.- تجنب الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من الأحماض ، مثل الحمضيات والطماطم.- قلل أو تجنب الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين .- إذا كان الإجهاد محفزًا لعسر الهضم ، فتعلم طرقًا جديدة لإدارة الإجهاد ، مثل الاسترخاء وتقنيات الارتجاع البيولوجي .- محاولة الحد من التدخين، أو الأقلاع عن- التقليل من تناول الكحول ، لأن الكحول يمكن أن يهيج بطانة المعدة أيضًا.- تجنب ارتداء الملابس الضيقة ، لأنها تميل إلى ضغط المعدة ، والتي يمكن أن تؤدي إلى دخول محتويات المريء .- ممارسة الألعاب الرياضية قبل تناول الوجبة، أو بعد تناولها بساعة- عدم النوم مباشرة بعد تناول الطعام، انتظر ثلاث ساعات على الأقل بعد آخر وجبة في اليوم قبل الذهاب إلى السرير.علاج عسر الهضم طبيعيًا وفقًا لموقع "health line"1- شاى النعناعيساعد تناول شاى النعناع فى علاج تشنجات الجسم، والأسترخاء مما يجعله خيارًا رائعًا للتخفيف من مشاكل المعدة مثل الغثيان وعسر الهضم، وذلك عن طريق شرب كوبًا من شاي النعناع بعد الوجبات لتهدئة معدتك بسرعة.2- شاي البابونجمن المعروف أن شاي البابونج يساعد في تحفيز النوم وتهدئة القلق، ويمكن لهذه العشبة أيضًا أن تخفف من الشعور بعدم الراحة في الأمعاء وتخفف من عسر الهضم عن طريق تقليل حمض المعدة في الجهاز الهضمي، ويعمل البابونج أيضًا كمضاد للالتهابات لإيقاف الألم.3- خل التفاحيحتوي خل التفاح على العديد من الفوائد التى تعمل على تحسين حالة الجلد، وفقدان الوزن، وتياعد بشكل كبير على تخفيف عسر الهضم، ونظرًا لأن القليل من حمض المعدة يمكن أن يؤدي إلى عسر الهضم ، فاشرب خل عصير التفاح لزيادة إنتاج جسمك من حمض المعدة، ويمكن أضافة ملعقة أو ملعقتين من خل التفاح الطبيعي إلى كوب من الماء واشربه من أجل الراحة السريعة.4- الزنجبيليعد الزنجبيل علاج طبيعي لعسر الهضم لأنه يمكن أن يقلل من حمض المعدة، وذلك عن طريق شرب كوبًا من شاي الزنجبيل حسب الحاجة لتهدئة معدتك والتخلص من عسر الهضم.5- بذور الشمريمكن لهذه العشبة المضادة للتشنج أيضًا علاج عسر الهضم بعد تناول وجبة الطعام ، بالإضافة إلى تهدئة مشاكل الجهاز الهضمي الأخرى مثل التشنج في المعدة والغثيان والانتفاخ، وذلك عن طريق وضع نصف ملعقة صغيرة من بذور الشمر المطحون في الماء واتركيه حتى يغلي لمدة 10 دقائق قبل الشرب.6- صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم)يمكن لصودا الخبز تخفيف عسر الهضم والانتفاخ والغازات بعد تناول الطعام، وذلك بأضافة نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى الماء الدافئ وتناولة.أقرأ أيضًاالثوم والرمان.. 5 أطعمة رخيصة الثمن تساهم في تعزيز صحة الأوعية الدمويةتفتيت دهون الكبد.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاى الأخضر بالليمون؟7- ماء الليمونيساعد التأثير القلوي من الماء والليمون أيضا فى تحسن عملية الهضم، وذلك بمزج ملعقة كبيرة من عصير الليمون في الماء الساخن أو الدافئ واشرب قبل دقائق من تناول الطعام، ومياه الليمون هي أيضا مصدر ممتاز لفيتامين C.8- عرق السوسيمكن للعرق السوس أن يهدئ التشنجات العضلية والالتهابات في الجهاز الهضمي ، مما يؤدي إلى عسر الهضم، وذلك عن طريق مضغ جذر عرق السوس أو إضافة عرق السوس إلى الماء المغلي وشرب الخليط