عرضت فضائية العربية تقريرا، عن تفاصيل تصدي فرنسا لنفوذ تركيا وقطر.
ووفقا للتقرير، فإن تصريحات مؤخرة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تضمنت اتهامات مباشرة لأردوغان وحكومته.
وتضمنت تهديدات الرئيس الفرنسى، أنه لن يسمح لتركيا بتطبيق قوانينها على الأراضى الفرنسية، كما طالب بوقف دعم تركيا للمتشددين داخل فرنسا.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
The server can not find the requested page:
التعليقات على فرنسا تفضح أردوغان وتهدد حكومته.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق