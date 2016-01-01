فرنسا تفضح أردوغان وتهدد حكومته.. تفاصيل

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أردوغان

عرضت فضائية العربية تقريرا، عن تفاصيل تصدي فرنسا لنفوذ تركيا وقطر.

ووفقا للتقرير، فإن تصريحات مؤخرة للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تضمنت اتهامات مباشرة لأردوغان وحكومته.

وتضمنت تهديدات الرئيس الفرنسى، أنه لن يسمح لتركيا بتطبيق قوانينها على الأراضى الفرنسية، كما طالب بوقف دعم تركيا للمتشددين داخل فرنسا.

ووجه الرئيس الفرنسى رسائل نارية لنظيره التركى أردوغان، تضمنت أنه يجب على تركيا أن تختار طريقها الصحيح، وهو السير مع فرنسا، رافضا قيام أى دولة بدعم المتشددين وذوي التوجهات الانفصامية داخل فرنسا.

وعبَّر ماكرون، عن قلقه الشديد من انتعاش الإسلام السياسى فى فرنسا، وهو الأمر الذى دفع الأخير لوقف استقبال الأئمة الوافدين من الخارج، وخاصة تركيا؛ لتخوفه من انتشار الفكر المتشدد فى أوساط وضواحي المدن الفرنسية، خاصة تمويل بناء المساجد من تركيا وغيرها.

المصدر: alarabiya

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