بسبب كورونا.. إلغاء بطولة في اليابان استعدادا لأولمبياد طوكيو



دورة طوكيو 2020 دورة طوكيو 2020



قرر الاتحاد الياباني للرياضة البارالمبية، إلغاء بطولة دولية للبوتشيا، كانت مقررة أواخر فبراير الجاري، ضمن الفعاليات الاستعدادية لدورة طوكيو 2020؛ وذلك بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا الجديد.



وأوضح الاتحاد، في بيان، اليوم الخميس، أن القرار جاء؛ لعدم وجود وقت كاف لتقييم التأثير المحتمل للفيروس على الرياضيين.



وكان من المقرر أن يشارك نحو 30 رياضيا، من عشر دول في البطولة، التي كانت ستقام خلال الفترة ما بين 28 فبراير الجاري وأول مارس المقبل.

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ورغم إلغاء البطولة الدولية، أشار منظمو أولمبياد طوكيو 2020 إلى أنه سيتم تنظيم مسابقة بوتشيا، بشكل مختلف لم يتحدد بعد، في نفس التواريخ.والبوتشيا هي لعبة بالكرة (فردية وزوجية وجماعية)، مدرجة ضمن دورة الألعاب البارالمبية المقررة في طوكيو، من 25 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبلين.ويأتي هذا القرار بعدما تم إدخال تعديلات على ماراثون طوكيو، المقرر في أول مارس المقبل، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات أخرى، بسبب الخوف من انتشار فيروس كورونا، الذي تسبب حتى الآن في ثلاث حالات وفاة باليابان.ووفقا لأحدث حصيلة رسمية، ارتفع إلى 612 عدد حالات الإصابة على متن سفينة "دياموند برينسيس" السياحية، الراسية عند ميناء يوكوهاما جنوب طوكيو، والتي تخضع لحجر صحي منذ الثالث من فبراير، بالإضافة لـ80 حالة إصابة أخرى خارج السفينة.